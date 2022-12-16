Страны Запада выполняют роль украинского тыла, Россия справляется о всеми в одиночку – Карасев

16.12.2022  19:33 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Экономика


У Украины еще есть человеческие резервы для ведения войны, но нет стратегической глубины, в отличие от России.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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У Украины еще есть человеческие резервы для ведения войны, но нет стратегической глубины, в...

По словам Карасева, Украина воюет с Россией ресурсами Запада, который выполняет роль тыла.

«Резервы (людские) еще есть. Каждый месяц в Украине 20 тысяч людей достигают призывного возраста 18-ти лет, и сто тысяч в России достигают призывного возраста 18 лет. Можно призывать на войну, есть резервы, потому что это уже межгосударственная война…

Украине не хватает стратегической глубины для того, чтобы воевать симметрично, воевать межгосударственную войну с Россией, потому что Россия может себе позволить вести войну односторонне, самодостаточно, опираясь на свои ресурсы – территория, ресурсы, накопленный военный ресурс, энергетический ресурс, продовольственный ресурс и так далее. Санкционная политика пока не дала своих результатов, на которые рассчитывали те, кто вводил санкции.

Но Россия может вести одностороннюю войну, а другие страны не могут вести одностороннюю войну, а могут вести войну в альянсе… Надо признаться, что воюем мы экономикой не нашей, а западной экономикой и западной помощью экономической. Даже какая-то техника военная ремонтируется в Словакии, Польше, Румынии…», – отметил он.

«Где брать деньги на ведение войны? Фронта нет без тыла. Нет тыла – нет фронта, поэтому сегодня роль стратегической глубины, функцию стратегической глубины для нас выполняет Запад, Европа. И фактически их экономика воюет с Россией», – заключил Карасев.

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