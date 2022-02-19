«Страшно соседствовать с украинцами». В ДНР продолжается эвакуация гражданских

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Новости Украины

В Донецкой Народной Республике продолжается эвакуация мирного населения в РФ , прежде всего пожилых людей, женщин и детей. Выезжающие опасаются повторения событий 2014 года.

Видеоматериалы с пунктов отъезда опубликовал канал Общественного движения «Донецкая Республика», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Родных отправлять страшно, но гораздо страшнее соседствовать с такими идиотами, как «украинци». В любом случае мы победим, мы на своей земле, поэтому мы победим при любых раскладах», – сказал провожающий свою семью дончанин.

«У нас пять животных, у дочери трое, у нас двое, и мы уже в таком возрасте, что нам уже ехать некуда», – рассказала женщина, провожавшая свою дочь и внучку.

«Решили отправить маму с двумя дочками. 2014 год не очень хочется второй раз переживать. Видели, как ночью ехали автобусы с детьми. Тоже страшно оставаться здесь», – говорила на перроне вокзала жительница Харцызска.

Глава ДНР Денис Пушилин посетил пункты эвакуации граждан в Ворошиловском и Куйбышевском районах Донецка.

«Я надеюсь, что это ненадолго, но безопасность превыше всего. Пока есть возможность, нужно вывезти детей и женщин – это в первую очередь», – сказал Пушилин и выразил надежду, что ситуация в скором времени разрешится.

Он также заверил, что жители республики в России будут обеспечены всем необходимым.

«Но ждем вас домой, как только все закончится, как только будет безопасно, – добавил глава ДНР.

Напомним, ранее на фоне опасности полномасштабного населения ВСУ главы республик Донбасса объявили о всеобщей мобилизации «всех, кто способен держать в руках оружие».