«Страшно соседствовать с украинцами». В ДНР продолжается эвакуация гражданских
В Донецкой Народной Республике продолжается эвакуация мирного населения в РФ, прежде всего пожилых людей, женщин и детей. Выезжающие опасаются повторения событий 2014 года.
Видеоматериалы с пунктов отъезда опубликовал канал Общественного движения «Донецкая Республика», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Родных отправлять страшно, но гораздо страшнее соседствовать с такими идиотами, как «украинци». В любом случае мы победим, мы на своей земле, поэтому мы победим при любых раскладах», – сказал провожающий свою семью дончанин.
«У нас пять животных, у дочери трое, у нас двое, и мы уже в таком возрасте, что нам уже ехать некуда», – рассказала женщина, провожавшая свою дочь и внучку.
«Решили отправить маму с двумя дочками. 2014 год не очень хочется второй раз переживать. Видели, как ночью ехали автобусы с детьми. Тоже страшно оставаться здесь», – говорила на перроне вокзала жительница Харцызска.
Глава ДНР Денис Пушилин посетил пункты эвакуации граждан в Ворошиловском и Куйбышевском районах Донецка.
«Я надеюсь, что это ненадолго, но безопасность превыше всего. Пока есть возможность, нужно вывезти детей и женщин – это в первую очередь», – сказал Пушилин и выразил надежду, что ситуация в скором времени разрешится.
Он также заверил, что жители республики в России будут обеспечены всем необходимым.
«Но ждем вас домой, как только все закончится, как только будет безопасно, – добавил глава ДНР.
Напомним, ранее на фоне опасности полномасштабного населения ВСУ главы республик Донбасса объявили о всеобщей мобилизации «всех, кто способен держать в руках оружие».
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