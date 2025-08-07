«Страшному» Трампу удалось запугать и унизить только близких союзников США

Санкций Трампа больше всего боятся ближайшие союзники США, а остальной мир отворачивается от зазнавшегося Вашингтона.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Видно, что Трампу не очень нравится, в каком контексте развивается глобальная геополитика – в контексте его угроз санкциями. Потихонечку мир приходит к тому, что санкций США больше всего боятся его союзники, и они же больше всего огребают.

Это НАТО соглашается на всё, что говорит Трамп, включая повышение военных расходов, и на пошлины, воспринимая это как божью росу, и лебезя перед президентом США», – отметил Коц.