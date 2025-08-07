«Страшному» Трампу удалось запугать и унизить только близких союзников США
Санкций Трампа больше всего боятся ближайшие союзники США, а остальной мир отворачивается от зазнавшегося Вашингтона.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Видно, что Трампу не очень нравится, в каком контексте развивается глобальная геополитика – в контексте его угроз санкциями. Потихонечку мир приходит к тому, что санкций США больше всего боятся его союзники, и они же больше всего огребают.
Это НАТО соглашается на всё, что говорит Трамп, включая повышение военных расходов, и на пошлины, воспринимая это как божью росу, и лебезя перед президентом США», – отметил Коц.
«Потихонечку, со скрипом и скрежетом, старый мир уступает дорогу новому, это только начало. Под США по инерции прогибаются их новые союзники, а планета смотрит за этими пионерами, которые показали средний палец.
Все смотрят на Индию и Китай: а вдруг у них получится, а чем мы хуже, может и нам не обязательно жить под диктатом США», – добавил он.
