Суровый Техас нашёл в лице Путина союзника в войне с глобалистами – Чадаев

Американская аудитория через интервью президента Путина журналисту Такеру Карлсону получила два важных послания – их обманывают мейнстрим-медиа, и в своей борьбе с либерал-глобалистской бандой они не одиноки.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал политолог Алексей Чадаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я внимательно просмотрел первое впечатление Такера, которое он записал, короткий небольшой ролик, уже после интервью – такая эмоциональная реакция журналиста после того, как он долго пообщался с гостем, и на что он в первую очередь обратил внимание. Я для себя сделал вывод, что когда мы говорим о том, что воюем с коллективным Западом или даже с Америкой, это не совсем так. Потому что Америка, по крайней мере, именно как страна, как государство – в той же степени страдает от диктатуры этой либералглобалистской банды, которая сейчас там находится у власти, как и весь остальной мир. То есть, удивительным образом монополярный мир и доминирование Америки не принесло никакого счастья американцам. И это касается не только бедных американцев, это касается таких представителей старых денег, которым является Такер, унаследовавший миллионное долларовое состояние, американская элита. Это его недоумение по поводу того явного разрыва, который он увидел в том образе, который рисуют мейнстрим-медиа Америки – и тем, что он увидел своими глазами. Я думаю, это будет широко расходиться, особенно учитывая то, что и до выхода интервью в штатах было общим местом – обман мейнстрим-медиа. В этом, на самом деле, основная сила, основной прорыв. Они получили зримое подтверждение того, в чём, если были и не уверены, то очень сильно подозревали – та реальность, которую им рисуют медиа, не соответствует действительности. Правда ли то, что говорит Путин, их глазами – это уже другой вопрос. Но то, что их медиа им говорят неправду, усвоили уже однозначно», – подчеркнул эксперт.

По его словам, есть кардиальная разница в государственных подходах, на чем акцентирует Путин в своем интервью.

«Миропорядок 1991 года отличается от миропорядка 1941-го тем, что власть утекает от государств к надгосударственным структурам, таким как ЕС и НАТО, или негосударственным, таким, как инвестиционные фонды, глобальное НКО, как картель транснациональных корпораций. То есть, собственно, все те, кто в штатах выбрал Байдена вопреки воле американского народа. В этом смысле проблема наша и проблема того послания, которое Путин отправляет в мир этим интервью – в том, что мы говорим: Украина – марионетка, а разговаривать надо с реальными хозяевами. Но проблема в том, что в Белом доме сидят такие же марионетки, а те, кто их поставил, с ними непонятно, как может Путин или кто-то от нас сесть за одним столом?», – акцентировал эксперт.

«Как можно себе представить формат переговоров и договорённостей с руководством «BlackRock» или «Monsanto»? Очень трудно себе представить даже сам этот формат. Потому что мы исходим из того, что мир по-прежнему состоит из государств, и государства, включая США, являются акторами, а они там уже исходят из того, что в овальном кабинете сидит самоходный дед, который не помнит, что он ел на завтрак, ему подсовывают бумажки, сидящие у них на зарплате. А все решения принимаются в их офисе, и в этом основная проблема, основная драма конфликта – непонятно, как его закончить, просто потому, что мы по-разному видим, как устроен мир», – подчеркнул он.

Такер Карлсон, по словам политолога, уже вписал своё имя в журналистике, потому что его интервью с Путиным по количеству просмотров явно претендует на какой-то рекорд Гиннеса.

«Он сам лично, безусловно, получил максимум. Но я хочу сказать, что и американцы выиграли. Я говорю не о республиканцах и о трампистах – я говорю, что те люди, которые сейчас стоят на границе Техаса с Мексикой с принесённым из дома оружием, получили очень весомое подтверждение доказательства своей правоты, и что они, в общем-то, в противостоянии с этим Левиафаном тоже не одиноки. Так что много, кто выиграл», – заключил Чадаев.