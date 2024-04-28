Свело намертво: Покровский ампутирует себе ногу – и пристегнёт американскую

Елена Острякова.  
28.04.2024 16:45
  (Мск) , Москва
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Госизмена, Дзен, Иноагенты, Культура, Общество, Политика, Россия, США, Украина, экстремизм


Лидер рок-группы «Ногу свело» иноагент Максим Покровский выпустил альбом «Ампутация», который будет, судя по всему, последним русскоязычным альбомом группы. Музыкант попытался выразить «ампутацию из себя бесполезного желания что-то внушить».

Об этом он рассказал украинскому ютуб-каналу «Новыны.Лайв», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Лидер рок-группы «Ногу свело» иноагент Максим Покровский выпустил альбом «Ампутация», который будет, судя по всему, последним...

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«Что касается того, что мы разочаровались и больше не хотим пытаться что-то внушить тем, кому уже нельзя внушить, конечно, ответ — да. Мы разочаровались в процессе», – жаловался нацпредатель.

Он рассказал, что сейчас пишет песни на тему американской политики на украинском языке.

«Я очень надеюсь, что мы будем интернациональным коллективом – и петь, как минимум, на двух языках. Сейчас у нас в основном русский язык, потому что мы выступаем для русскоязычных. Я очень надеюсь, что мы будем и на локальном рынке что-то делать. Для меня локальный рынок это не российский рынок, а мой, здесь, американский рынок», – мечтает Покровский.

При этом он признал, что его план «малоосуществимый».

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