«Свидомые» запаниковали: В стране рушится доверие к «ценностям майдана»

18.05.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Больше половины украинцев считают, что Украина с 2014 года принимает наиважнейшие решения под давлением западных стран, а также начали сомневаться во всём, что связано с киевским майданом.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила менеджер проекта ОО «Детектор медиа» Ксения Илюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Растёт количеств тех, кто раньше считал, что майдан был демократическим движением на Украине, но 10% тех людей сейчас говорят, что трудно сказать. То есть, они не могут определиться: или это был захват власти, или это был демократический мирный процесс в государстве и отстаивание демократии и евроатлантического выбора. И это, на самом, деле очень серьёзная тенденция.

И мы видим рост количества тех, кто не определился. Люди начинают сомневаться в тех вещах, в которых они буквально 2-3 года назад были уверены. И хотя по вопросу майдана у нас наблюдается чёткая поляризация в процентах, но, тем не менее, вот эта категория «серых людей», которые не уверены, растёт», – рассказала Илюк.

Кроме того, по её словам, многие граждане Украины скептически относятся к самостоятельности майданных властей.

«50% респондентов Юга и Востока Украины считают, что с 2014 года наиважнейшие решения на Украине принимаются под давлением западных стран. И это один из тех нарративов, который мы видим, мы видим информационные вбросы регулярные и мы видим его последствия.

То есть, 58% респондентов – это больше половины людей, которые в этом уверены. При этом следует учесть часть тех, кто еще не определился, которые потенциально могут присоединиться к тем респондентам, которые чётко верят, что с 2014 года на Украине доминирует внешнее управление западных стран», – пожаловалась социолог.