«СВО основательно ограничивает внешнеполитические возможности РФ» – Затулин

Не в ущерб целям СВО, но «России выгоднее на достойных условиях перейти от военных к мирным способам «борьбы за Украину».

Об этом на пресс-конференции в Москве, организованной изданием «Украина.ру», заявил депутат Госдумы Константин Затулин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Сравнивая позиции, слушая наших иранских коллег, мы понимаем, что если бы не наша сегодняшняя вовлечённость в этот большой конфликт, наши позиции, быть может, и на Ближнем Востоке, и в других частях мира были гораздо более активны. Мы ратифицировали во вторник договор о стратегическом партнёрстве с Венесуэлой, до этого мы его подписали. А вчера Трамп не исключил, что должен нанести удары по венесуэльским городам. Конечно, можно сказать, что в договоре нет положения, что на случай нападения на Венесуэлу, мы её будем защищать. Как нет этого и в стратегическом договоре с Ираном, подписанном 17 января. Но наша позиция, если бы наши руки не были связаны, была бы гораздо более активной. А сегодня 10% американского флота – у берегов Венесуэлы, и не сегодня-завтра эта война начнётся. И потом мы будем сами себе объяснять, почему не можем здесь жёстко предупредить США – потому что мы в этот момент рассчитываем совсем на другое их отношение, когда дело касается украинского кризиса», – рассуждал Затулин.