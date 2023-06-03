«Сжигают солдат, безобразно штурмуют», – военкор о ситуации на фронте

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российская армия подготовилась и накопила ресурсы, поэтому сейчас готова прорвать украинскую оборону на любом участке. Не делается этого потому, что гораздо более выгодно перемалывать ВСУ на местах, а не терять своих бойцов в атаке.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил военкор Марат Хайруллин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

По мнению Хайруллина, атакуя российские территории, ВСУ пытаются заставить российские войска выйти с оборонительных позиций и пойти в наступление.

«Сегодня наступила такая точка, когда, во-первых, насыщено нужным оружием, решены многие проблемы взаимодействия, логистика, прежде всего, снабжение. Потому что в армии номер один – это снабжение, появилась система, отработали все это. Эти «Хаймарсы», сумели их воздействие нивелировать и так далее. Наши готовы, армия, я считаю, готова в любой момент на любом участке прорвать линию фронта. Почему этого не произойдет – сейчас у нас такой термин даже фигурирует, «великое стояние», – нам выгодно это великое стояние, выгодно медленно сжигать их сжигать ресурсы под угрозой прорыва на каком-либо направлении. Как только они иссякнут, скажем, на Марьинке не смогут больше сжигать ресурсы, – а что они сжигают, они сжигают своих солдат, безобразно штурмуют. Тот же Сырский, его пытаются превозносить каким-то стратегом великим, полководцем, взял тупо под Бахмутом кинул в лоб своих солдат, потерял две тысячи солдат за одну ночь, и ему ничего за это нет», – заявил Хайруллин.