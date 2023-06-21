Тактика НАТО для ВСУ дала сбой в последний момент- военкор

Анатолий Лапин.  
21.06.2023 18:15
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Американский подход к ведению боевых действий, на основе которого на протяжении нескольких месяцев ВСУ готовились к «контрнаступу», дала сбой.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил российский военкор Марат Хайруллин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Американский подход к ведению боевых действий, на основе которого на протяжении нескольких месяцев ВСУ...

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По словам Хайруллина, обученные на дорогих американских тренажерах при помощи инструкторов НАТО украинские военные сталкиваются совершенно с иными реалиями на поле боя.

«Они же год строили украинскую армию по стандартам НАТО. Первая особенность, которую четко было видно, что у них нет инженерно-технических частей, саперных частей. То есть, бригада полностью некомплектна. Про то, что у них ПВО нет, нет авиации, – об этом уже все говорили, а, допустим, такая особенность – оказывается, у них солдаты идут в бой без командиров. Оказывается, по стандартам НАТО, как рассказывают сами украинцы пленные, все командиры батальонного, ротного даже уровня должны находиться в бункере где-то далеко от линии фронта и командовать по связи.

На что у них надежда была, у НАТОвцев – у них есть американская программа, которая рисует поле боя с трехмерным разрешением, и офицер, сидя в бункере, попивая чаек, стрелочками командует своими подразделениями. А те ему по связи командуют об изменениях по видеотрансляции. Эта концепция, при том, что она сама по себе сложна, если серьезный театр боевых действий, даже в трехмерной позиции тяжело командовать, но она работает против технически слабого противника. А как только украинцы подходят к линии фронта, тут же начинают работать РЭБы наши, начинается очень серьезный обстрел, и вся их система коммуникаций накрывается, связь пропадает, искажается, плюс обстрелы начинаются», – отмечает Хайруллин.

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