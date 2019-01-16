Телеканал Фирташа-Бойко помогает Порошенко «мочить» Русскую Церковь

16.01.2019, Москва, Владимир Гладков

Многочисленные проколы, с которыми режим Петра Порошенко столкнулся на первом этапе становления новосозданной «Стамбульской православной церкви», – отнюдь не означают, что в будущем новая церковная структура не будет успешно навязана Украине, как в свое время был навязан национализм западноукраинского образца.

Об этом в эфире канала «ТВЦ» заявил руководитель агентства News-Front Константин Кнырик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Кнырика, на популяризацию «СЦУ» сегодня работает весь политический и информационный мейнстрим Украины – более того, даже телеканалы, которые связывают с т.н. украинской оппозицией.

«Что видят украинцы, когда включают любой телеканал? Украинцы видят, что массово, торжественно массовка встречала Порошенко с томосом, и эта идея и идеология плавно навязывается. Ровно так же, как раньше навязывался непопулярный в обществе галицкий нацизм, который сегодня является государственной идеологией. Популярность этого томоса – вопрос времени, не более», – заявил Кнырник.

«Теперь мы смотрим на политическую элиту. Если они пользуются какими-то рейтингами поддержки, значит, на них люди всё равно смотрят, и они какие-то моральные авторитеты.

Кто конкретно выступает против томоса и раскола в Церкви? А никто из политической элиты первой пятёрки.

Потому что те, кому дали на это добро – Бойко и прочие, в это же время им подконтрольный телеканал «Интер» героически показывает, как массово и красиво встречали Порошенко с томосом.

То есть, и у людей, у которых есть сомнения, появляется диссонанс. Они включают телеканал, который должен говорить, что это неправильно, а на самом деле и на этом канале говорят, что это правильно», – добавил оратор.

Украинский политолог Андрей Мишин отметил, что Порошенко за счет томоса пока что не может рассчитывать на большой прирост рейтинга с прицелом на грядущие выборы.

«Томос даёт на выборы Порошенко пять процентов. Но это не процент верующих, православных, это все – анти-Россия. Это те, которые говорят: «Геть московского попа» и «Мы не хотим говорить с Богом языком агрессора», это католики, униаты, язычники и так далее. Что получается: мы имеем государственную церковь мёртвых душ, в которой верующих нет, но есть сама государственная церковь», – сказал украинский политолог.