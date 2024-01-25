Террористка Трепова получила 27 лет – комментарии военкоров

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Суд приговорил Дарью Трепову к 27 годам колонии общего режима. Она в апреле прошлого года устроила взрыв в петербургском кафе, покалечила несколько десятков людей и убила военкора Владлена Татарского.

Прокурор просил дать Треповой 28 лет колонии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Это самое суровое наказание, которое выносилось женщинам в современной России.

26-летнюю подсудимую признали виновной в теракте, незаконном обороте взрывчатых веществ и подделке документов с целью сокрытия преступления.

Также суд взыскал с Треповой 16 млн 495 тысяч рублей по гражданским искам. Защита намерена обжаловать приговор суда. Адвокат Даниил Берман назвал приговор подзащитной «незаконным и необоснованным, скажем так, со всех сторон, поскольку, наверное, это самый жестокий приговор в отношении женщины в России за всю историю современного правосудия».

На процессе Трепова отрицала свою вину и требовала психиатрической экспертизы. Вдова Татарского Валерия Фомина не поверила ни единому слову подсудимой.

«Нагло врать потерпевшим, глядя в глаза – это мерзко и гадко! Благодарю прокуратуру и государственного обвинителя за работу и стойкость. Группой лиц по предварительному сговору был убит мой муж! Были ранены 52 человека! Некоторым из них сложно будет вернуться в обычную жизнь, некоторым невозможно!», – заявила Фомина еще до приговора.

Сама она не подавала гражданского иска.

Публицист Серегей Мардан обратил внимание на то, что террористке присудили срок в колонии общего режима.

«Даже не особого. Для дела о терроризме приговор, мягко говоря, удивительный», – написал он в своем тг-канале.

Военкор Евгений Поддубный удивлен тем, что Трепову не обвинили в измене Родине.

«Хотелось бы знать мнение юристов. Оценка действий Треповой в интересах спецслужбы противника должна быть дана в суде? Это измена Родине? Это же предательство в чистом виде», – написал он.

Его коллега Александр Коц уточняет, что пункт «б» ч. 3 ст. 205 УК, по которому осудили Трепову, предполагает пожизненное заключение. Женщинам его не назначают, максимум – 35 лет.

«Безусловно. Трепова не просто убила известного человека. Она сделала это в интересах нашего военного противника, по его заданию и при его прямом участии. Она заранее планировала переметнуться к противнику после совершения теракта. Помимо убийства Владлена Татароского, она покалечила несколько десятков человек. Например, Юрия Гусева, который ослеп после взрыва. Конечно, возможности выйти по УДО у таких быть не должно», – написал Коц.

Еще один военкор Герман Куликовский надеется, что Трепова не выйдет из колонии, закончив свою жизнь в тюрьме.

Военный обозреватель Юрий Котенок убежден, что террористка заслужила высшую меру наказания – пожизненное заключение.

«Приговор должен быть маркером на подобные деяния. Уже идёт романтизация и оправдывание. Запад будет пытаться её обменять. Не потому, что она им нужна, а чтобы показать, что можно устроить теракт и оказаться на свободе. А после обмена и пользования её можно будет убрать, списав это на русских. Допустить этого нельзя. История с “азовцами” не должна повториться ни в каком виде. Ни один убийца не должен уйти от ответственности. Так что пожизненный приговор и забвение — только таким образом», – написал Котенок.

Комментаторов женщин поразил белый свитер в ярких оранжевых апельсинах, в котором Трепова заявилась на оглашение приговора.

«Наверное, столько и апельсинов не наберётся на ее кофточке, сколько лет она получила. Кофточка, наверное, должна была свидетельствовать о том, как ей жаль. Но мне кажется, все увидят в этом только глумление и большие надежды на то, что тут все скоро рухнет, и она выйдет на свободу героем. Тяжёлое бремя – глупость», – написала член Совета по правам человека Марина Ахмедова.

«Жизнерадостная террористка в свитере с апельсинками только что получила свой четвертак с довеском. Она улыбается, не зная, что в российском тюремном населении с некоторых пор чуть ли не культ вагнеров и всей этой тематики, что там уважают военкоров и не уважают их убийц. Со всеми вытекающими», – пророчит глава RТ Маргарита Симоньян.