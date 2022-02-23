Тимошенко: «Слава богу, «Минска» больше нет. Началась война с Россией»

Новости Украины

Украина находится в режиме войны с Россией – дипломатические переговоры закончились.

Об этом с трибуны Верховной рады заявила экс-премьер-министр Украины, депутат парламента Юлия Тимошенко.

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«Вы знаете, что на эту минуту прекратились дипломатические переговоры. Вы знаете, что из Украины отозваны не только посольства, но и инструкторы, которые работали в нашей армии. Вы знаете очень хорошо, что на сегодняшний день, слава богу, уже не существует «Минских договоренностей» и что Российская Федерация избрала другой путь – путь военной агрессии. Вы очень хорошо осведомлены, что признание ДНР и ЛНР произошло не в границах линии разграничения, а в границах административных Луганской и Донецкой области», – сказал экс-премьер.

По ее словам, все, что произошло в последнее время, означает несколько важных вещей.

«Первое – Украина находится в состоянии войны с Российской Федерацией. И мы должны действовать так, как прописано в законе… В той ситуации, когда уже пришло время понимать с кем мы, где мы и какие у нас ресурсы, мы четко понимаем, что остались с нашей армией, вы это понимаете? И от того, насколько сильная у нас армия, зависит выстоит или не выстоит Украина. Или армия, или чудо, которое может сейчас спасти ситуацию», – заявила Тимошенко.