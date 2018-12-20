«Трубку телефонную не успеем поднять» – советник Авакова наложил в штаны от российских ракет

20.12.2018, Киев, Игорь Петров

Военное положение на Украине надо было вводить после того, как в Крыму разместили ЗРК С-400.

Об этом в эфире телеканала “НАШ” заявил лидер Социалистической партии Украины, советник главы МВД Арсена Авакова и экс-боевик “АТО” Илья Кива, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему не водили военное положение когда ракеты средней дальности С-400 размещались в Крыму? Это вообще обнуляет любое противодействие нашей сегодняшней системы ПВО. Там время подлета до 8 минут. Трубку телефонную не успеете поднять в парламенте. Вот тогда нужно было вводить. С-400 были привезены на оккупированную территорию, поставлены на линии разграничения. С этого момента нужно было вводить военное положение», – считает Кива.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, украинский парламент ввел военное положение веденного на Украине в 10 областях страны.

Также мы писали, что в Крыму С-400 и «Панцирь» произвели электронные пуски по контрольным целям.

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