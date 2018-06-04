04.06.2018, Москва, Елена Острякова

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Трюхан на российском ТВ неожиданно покатил бочку на украинскую верхушку

Украинский политолог Вадим Трюхан считает, что министр иностранных дел Павел Климкин должен подать в отставку после того, как он сделал ложные заявления в ООН по поводу «убийства» беглого российского либерала Аркадия Бабченко.

«Случай беспрецедентный. Зная, что на него идут спецслужбы, президент не мог не пробрифинговать министра иностранных дел. Президент отвечает за формирование внешней политики. Ни один визит министра не может обойтись без брифинга. Тут полное отсутствие коммуникации. Если бы я был министром иностранных дел, я бы тут же пошел в отставку. Без последствий такие ситуации не могут оставаться», – сказал Трюхан в эфире телеканала «Россия-1».

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Он также считает, что скандал с Бабченко может стать поводом для внеочередных выборов на Украине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если бы я стоял в украинской телестудии, мне было бы легче. Я мог бы говорить более прямо и откровенно. Если спецслужбы не докажут правоту, тогда все должны идти в отставку, у Порошенко нет никаких шансов на выборах. За четыре года после Революции достоинства мы дошли до ручки. Сколько профуканных шансов. Ждать очередных выборов – терять новые шансы», – сказал Трюхан.