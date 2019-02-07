07.02.2019, Москва, Максим Карпенко

Страны Евросоюза может ожидать топливный кризис из-за новых правил, введенных Турцией для прохождения проливов Босфор и Дарданеллы. С нового года турецкая сторона, объясняя это соображениями безопасности, увеличила перечень типов судов, которые обязаны пользоваться буксиром при прохождении проливов. Из-за этого в районе проливов скопилось более 50-ти судов. Большая часть из них – российские и казахские танкеры, везущие нефть на европейские перерабатывающие заводы.

Так, издание Bloomberg со ссылкой на портового оператора Tribeca Shipping, сообщает, что сейчас в очереди на проход проливов стоят 55 танкеров, которые суммарно перевозят 41 млн. баррелей нефти, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом, «пробка» не уменьшается, а, наоборот, лишь растет – еще накануне в очереди было 51 судно. Сообщается, что вместо обычных пяти-шести дней, танкеры проводят в ожидании по две недели. Это, по мнению экспертов, может спровоцировать топливный кризис в Европе, так как 14% вей уходящей из России на экспорт нефти идет из порта Новороссийск через проливы Босфор и Дарданеллы.

«Если задержки продолжатся и усилятся, средиземноморские нефтеперерабатывающие заводы очень скоро окажутся в сложном положении», – сообщил в комментарии изданию директор Facts Global Energy Джеймс Дэвис.

Ранее украинская пропаганда стала обвинять Россию в блокаде украинских морских портов в Азовском море. «ПолитНавигатор» сообщал, что меры безопасности при проходе Керченского пролива были усилены в ответ на захват Киевом крымского рыболовного сейнера «Норд» с членами экипажа, от которых требовали признать себя гражданами Украины. Украинский экономист Андрей Новак заявил, что убытки украинских портов от этого составляют гораздо больше, чем 10 миллиардов гривен.