«Туск, Моравцкий – на фронт донецкий»: Репортаж из польской столицы
Положение украинцев в Польше ухудшается – им режут бесплатную соцпомощь.
Об этом говорится в репортаже Варшавы украинского канала «Общественное», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Сюжет начинается антиукраинским маршем в польской столице, в ходе которого манифестанты скандируют крайне нелицеприятные как для киевского режима, так и польских властей лозунги: «Помним Волынь», «Польша – не бандеровская».
Достаточно креативной получилась речевка, адресованная прежнему и нынешнему премьерам Польши, которым предложили отправиться на войну:
«Туск, Моравцкий – на фронт донецкий».
В репортаже то и дело предпринимаются попытки сгладить ситуацию, мол, в основном поляки поддерживают украинцев, а те якобы не чувствуют себя чужими в этой стране. Тем не менее, тревога украинских пропагандистов явно заметна.
«Ощущение тревоги и угрозы присутствует. И в определенной степени присутствие украинских беженцев в Польше иногда воспринимается именно как сигнал, как напоминания об этой угрозе. Думаю, что на уровне определенных психологических механизмов это проявляется в неприязни или враждебности к присутствию беженцев из страны, охваченной войной. Но можно говорить и о чисто политических механизмах, ведь такое ощущение кризиса или тревоги играет в пользу радикальных политических сил, использующих ксенофобскую пропаганду и теории заговора», – говорит в сюжете польский социолог Рафал Панковский.
При этом он поддакивает гостям с Украины, что якобы ситуацию разжигает Россия.
В сюжете отмечается, что украинцы в Польше своей главной проблемой называют не исторические противоречия, а медицинские.
«Подразумевается доступ к бесплатной государственной медицине для тех людей, которые по каким-то уважительным причинам, чаще всего из-за возраста или состояния здоровья, не могут трудоустроиться в Польше. Дело в том, что с марта 26-го года Польша прекратила такую помощь напрямую украинцам, как оплату медицинских услуг. И отныне те, кто в них нуждается для того, чтобы сохранить свою жизнь и восстановить здоровье, должны искать поддержку где-нибудь», – жалуется украинский канал.
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