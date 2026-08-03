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Положение украинцев в Польше ухудшается – им режут бесплатную соцпомощь.

Об этом говорится в репортаже Варшавы украинского канала «Общественное», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сюжет начинается антиукраинским маршем в польской столице, в ходе которого манифестанты скандируют крайне нелицеприятные как для киевского режима, так и польских властей лозунги: «Помним Волынь», «Польша – не бандеровская».

Достаточно креативной получилась речевка, адресованная прежнему и нынешнему премьерам Польши, которым предложили отправиться на войну:

«Туск, Моравцкий – на фронт донецкий».

В репортаже то и дело предпринимаются попытки сгладить ситуацию, мол, в основном поляки поддерживают украинцев, а те якобы не чувствуют себя чужими в этой стране. Тем не менее, тревога украинских пропагандистов явно заметна.

«Ощущение тревоги и угрозы присутствует. И в определенной степени присутствие украинских беженцев в Польше иногда воспринимается именно как сигнал, как напоминания об этой угрозе. Думаю, что на уровне определенных психологических механизмов это проявляется в неприязни или враждебности к присутствию беженцев из страны, охваченной войной. Но можно говорить и о чисто политических механизмах, ведь такое ощущение кризиса или тревоги играет в пользу радикальных политических сил, использующих ксенофобскую пропаганду и теории заговора», – говорит в сюжете польский социолог Рафал Панковский.

При этом он поддакивает гостям с Украины, что якобы ситуацию разжигает Россия.

В сюжете отмечается, что украинцы в Польше своей главной проблемой называют не исторические противоречия, а медицинские.