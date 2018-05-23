23.05.2018, Киев, Максим Карпенко

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Тягнибока накрыла политическая шизофрения: Хочет мира в Донбассе, но войны с Россией

Украинский «ястреб», глава националистической партии «Свобода» Олег Тягнибок внезапно перешел к миролюбивой риторике.

Так, в эфире телеканаоа NewsOne он заявил о необходимости завершения конфликта на Донбассе, который ухудшает жизнь граждан страны, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот такой тлеющий конфликт, такая гибридная война может продолжаться вечно. Но ее нужно как можно быстрее завершать. Нам нужен мир. Мир ради экономического роста, ради социальной справедливости и ради остановки, в том числе, того процесса оттока украинских граждан за границу нашей страны, где они ищут лучшей судьбы», – заявил Тягнибок.

При этом националист добавил, что добиваться этого нужно методами, противоположными тем, что предлагает Москва: «Для украинцев сегодня выгодно делать те шаги, которые невыгодно делать Москве. В этом и содержится залог нашего успеха».

«Россия – никакой не стратегический партнер. Россия – враг и агрессор. Это оккупанты и их нужно ставить на место и находить всевозможные методы привлекать любых партнеров, союзников для того, чтобы Россию развалить на много маленьких государств. Кстати, только это будет залогом возвращения наших территорий и создания безопасности на северно-восточных наших рубежах», – уточнил Тягнибок.