Тягнибоковец истерит: Вопрос решенный. После войны Украину заселят миллионы мигрантов

Анатолий Лапин.  
26.06.2024 14:18
  (Мск) , Киев
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Дзен, Миграция, Общество, Украина


Украинцы не должны допустить, чтобы в страну открыли доступ миллионам мигрантов из Индии, Сирии и Пакистана. Для страны это будет означать катастрофу и искусственную подмену населения.

Об этом в эфире видеоблога неонациста Евгения Карася заявил его идеологический соратник, экс-депутат Верховной рады и член батальона «Свобода» Андрей Ильенко.

Украинцы не должны допустить, чтобы в страну открыли доступ миллионам мигрантов из Индии, Сирии...

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«Когда нам рассказывают, что ну все, это решенный вопрос, это уже не обсуждается даже – только война заканчивается, 3 – 5 – 10 – 50 миллионов мигрантов должны приехать в Украину. Индия, Сирия, Пакистан, еще что-то, Бангладеш. Иначе все. Мы всех любим, всех уважаем, но это земля украинцев, это Украина», – сказал неонацист.

«Вы понимаете, что такое пять миллионов мигрантов абсолютно другой культуры, религии. То, что в Западной Европе сейчас есть проблемы с этим, мягко говоря, так у нас с этим не будет проблем – это будет катастрофа, учитывая травмированность нашей нации. Мы должны понимать, что украинцы добились своего права быть на своей земле, чтобы их не уничтожали, не подменяли, не делали нам искусственную подмену населения», – заявил Ильенко.

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