24.07.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Политика, Россия, Сюжет дня, Украина
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У Ахметова на российском ТВ оказались прикормленные эксперты

Некоторые эксперты, приглашаемые на российские телеканалы, спонсируются украинским олигархом Ринатом Ахметовым.

Об этом в эфире YouTube-канала «Topinform» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Люди, которые там часто говорят – это люди, которые как-то связаны, получающие деньги в команде Ахметова, так что тоже ничего удивительного в этом нет, я не хочу фамилию называть, но понятно. Причём я лично им симпатизирую, этим людям, всё такое, но как-то они не могут другую позицию занимать, они обязательно на ток-шоу должны сказать, что кроме Медведчука, там есть ещё хорошие люди, которые хорошо относятся к России и так далее», – заметил Погребинский.

Он не стал называть конкретные фамилии, но можно предположить, что речь идет, например, о получившим российское гражданство социологе Евгении Копатько, которого на Украине ранее называли близким к Ахметову.

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