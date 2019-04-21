У Авакова думают, что Россия минирует украинские аэропорты

21.04.2019, Киев, Максим Карпенко

В МВД Украины поступают сообщения о минировании объектов инфраструктуры в день выборов и в министерстве это связывают с диверсионной деятельностью со стороны России.

Об этом на брифинге в Киеве сообщил советник главы МВД Украины Иван Варченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наблюдается активность со стороны ДНР и России по минированию на подконтрольной Украине территории объектов социальной инфраструктуры и объектов с скоплениями граждан – аэропорты, ТЦ. Мы понимаем, что корни этих сообщений ведут на оккупированные территории. Оттуда осуществляются. Мы готовились к такой возможности, понимали, что враг будет использовать любую возможность. Наши взрывотехники сейчас работают, прорабатывают каждую такую ситуацию», – сказал он.

«У нас есть шутники которые пробовали рассказывать о минировании в некоторых областях, в Днепропетровской был такой шутник. Мы напоминаем гражданам статью 259 УК Украины о неправдивом сообщении о минировании объектов. Вы можете сесть в тюрьму, получить до 8 лет лишения свободы. Поэтому давайте не будем шутить с тем, что может иметь плохое влияние на других граждан, воздерживаться от подобных шуток», – добавил Иван Варченко.