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Европе нужно быть готовой к увеличению помощи Украине, поскольку Вашингтон свою поддержку может сократить.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Европейской правде» (дочерний сайт антироссийского пропагандистского интернет-издания «Украинская правда» заявил Бенжамен Адад, член парламентского комитета Франции по иностранным делам, депутат от партии президента Эмманюэля Макрона.

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Он признает, что политические дебаты в США его беспокоят.

«Вы видите, что Трамп лидирует в опросах на республиканских праймериз. Да и другие кандидаты – как Рамасвами или даже Десантис – ставят под вопрос поддержку Украины. Мол, это еще один далекий конфликт. Я не хочу слишком критиковать США, потому что администрация Байдена сделала фантастические вещи для поддержки Украины и для построения трансатлантического единства на этот счет, но это все напоминает нам, что помощь Украине – это в первую очередь наша ответственность как европейцев. Нам – Германии, Франции, Польше и т.д. – нужно активизироваться, увеличить расходы на оборону. Мы должны послать сигнал, что мы с Украиной надолго», – сказал политик.

Он говорит, что уменьшение помощи Украине «было бы ошибкой со стороны США».

«После выборов в США – если все пойдет не так – европейцы могут оказаться перед необходимостью шагнуть вперед. И нам нужно быть в состоянии помогать Украине даже самостоятельно, без США. Пока что мы к этому однозначно не готовы», – сокрушается соратник Макрона.

По его словам, в США происходят серьезные изменения и смещение фокуса геополитических интересов.

«Я думаю, что то, что сейчас происходит в американской политике, доказывает: те, кто в 2016 году думал, что победа Трампа – это случайность, что это всего на четыре года и дальше мы вернемся к нормальной жизни – они ошибались. Очевидно, что речь идет о более глубоких изменениях. Американское общество меняется. Приоритеты США смещаются в Азию, к соперничеству с Китаем. Поэтому американские президенты – и Барак Обама, и Дональд Трамп – просили европейцев больше тратить на оборону, брать на себя больше ответственности за собственную безопасность и оборону. И это требование имеет основания!», – резюмировал Адад.