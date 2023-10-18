У польской молодёжи набирают популярность анти-украинские настроения – киевский дипломат

Польская партия «Конфедерация», занявшая на выборах пятое место и очень популярная у молодёжи, выступает с резко антиукраинскими позициями.

Об этом в интернет-канале украинского телеведущего Романа Скрипина заявил экс-посол Украины в Польше Андрей Дещица, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это такая ультраправая радикальная партия. Что интересно, там довольно много молодых людей. Она евроскептическая, и они выступали против помощи Украине, против помощи украинцам, которые находятся в Польше», – сказал бывший дипломат.

Он возмутился, что эти поляки слишком многого хотят за свою «помощь» украинцам.

«Более того, они считают, что Украина должна выплатить всю помощь, которую украинцы доставали, или какая была выделена Украине за последние полтора года.

Они точно против того, чтобы экспортировали украинские товары, и считают, что нужно расширить запреты на украинский импорт.

Интересно, при этом они выступают за то, чтобы польские фирмы имели приоритетное право принимать участие в восстановлении Украины, вне конкурсов. Это в связи с тем, что Польша предоставила большую помощь Украине», – Дещица.