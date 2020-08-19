У Порошенко анонсируют убийство Лукашенко

19.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Ситуация, в которой оказался президент Белоруссии Александр Лукашенко, якобы совпадает с историей румынского лидера Николае Чаушеску, политическая деятельность которого закончилась свержением и расстрелом.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил обслуживающий экс-президента Украины Петра Порошенко политтехнолог Тарас Березовец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Лукашенко ждёт судьба Чаушеску, которого в 1989 году погубило главное: его опорой были пролетарии – те же рабочие, как у Лукашенко, и началось всё с протеста венгерского меньшинства, а потом пошли неадекватные действия – убийства, расстрелы, пытки, исчезновение людей с акций протеста. А потом якобы покончил жизнь самоубийством, а на самом деле был убит Василий Миля, очень популярный министр обороны, и после этого армия перешла на сторону протестующих.

Такое ощущение, что отрабатывается одна технология: там не было лидеров протеста и здесь их нет. Там был рабочий класс основа режима, здесь то же самое», – заявил Березовец.

«Если Лукашенко доведёт ситуацию до взрыва, если по его воле или его просто решат подставить, будет ликвидирован кто-то из популярных руководителей силовых структур, либо это будет просто какой-то подросток, какая-то сакральная жертва. Это может послужить взрывом, после чего ему придётся бежать. Поскольку уже по выступлению на МТЗ было видно, насколько довели людей, и эта «опора режима» ему начала скандировать «Уходи!»

Посмотрите последнее видео Чаушеску, когда он выступает с обращением на центральной площади, начинаются эти крики, и потом просто прерывается трансляция, он убегает, а потом улетает на вертолёте. Просто дежавю, 89-й год, Румыния. И такое ощущение, что Луку просто за ручку ведут по этому сценарию», – добавил политтехнолог.