У Порошенко два сценария. Оба гнусные

26.11.2018, Киев, Максим Карпенко

Любой вариант развития событий вокруг инициативы введения военного положения на Украине играет на руку Петру Порошенко. Об этом заявил депутат Верховной Рады Евгений Мураев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, у Порошенко есть два сценария для удержания власти.

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«Любая политика сейчас сводится к избирательной математике, в том числе и военное положение. Если его не примут – Порошенко распускает парламент, и тогда выборы в Верховную Раду пройдут вместе с президентскими в марте. Весь админресурс, вся местная власть в этом случае работает на недогаранта.

Если примут, то выборы опять пройдут вместе, только уже осенью. А особенности военного положения, выписанные в законе 2015 года с большим вдохновением, дадут возможность передушить всех конкурентов, все оппозиционные партии, последние независимые СМИ и запугать людей радикально-патриотическими штурмовиками, которые будут лично объяснять каждому, как важно «не лить воду на мельницу агрессора».

В таком случае Порошенко и его непроходным в честных выборах партиям-сателлитам будет даже лучше. Тем более, что можно сократить режим военного положения со всей страны до резко оппозиционных регионов Юго-Востока», – заявил Мураев.