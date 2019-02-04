У Порошенко появилась новая обидная кличка

04.02.2019, Киев, Максим Карпенко

Противники Петра Порошенко язвительно комментируют его поход в ЦИК на минувших выходных для регистрации в выборах президента.

Узнав о готовящемся визите Порошенко, у здания Центризбиркома дежурило пару десятков митингующих, представляющих конкурентов.

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Порошенко решил воспользоваться черным входом, чтобы избежать общения с митингующими перед телекамерами.

Этот факт вызвал бурную реакцию наблюдателей, которые уже обозвали Порошенко «заднепроходным президентом», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«После проникновения Порошенко в ЦИК с помощью задней двери – предлагаю его так и назвать. Задне-проходный президент», – пишет журналист Александр Дубинский.

«Свой путь. Через задний проход зарегистрировался. Через задний проход проведет избирательную кампанию. Через задний проход занесут деньги электората. Через задний проход в ЦИК посчитают голоса. В заднем проходе объявят президентом. И в свой кабинет на Банковой будет приходить через задний проход. Если не вынесут на политическую свалку. Тоже через задний проход», – пишет в своем блоге политтехнолог Сергей Гайдай.

«Ну и что здесь удивительного? Как он формировал ЦИК, так туда и входит! Извращенец, хренов», – комментирует депутат Верховной Рады Михаил Добкин.

«Сегодня странная дата – всемирный день свободной любви. Видимо, по-своему понимая интим, какие-то люди не дали гаранту красиво зайти в ЦИК. Утеха удалась. Начальнику пришлось… «своїм шляхом» через задний вход. И национальные выборы смело можно именовать ректальными. Такая она, занимательная политическая проктология. В этом случае – безнадежная», – пишет экс-министр юстиции Елена Лукаш.

Порошенко наверняка знал, что попытка избежать общения с митингующими будет обыгрываться в СМИ, но пошел на этот шаг.

«Друзья, разъясните, пожалуйста. Вот у вас, например, последний день регистрации в ЦИК, и вы уже знаете, что вас ждут у центрального входа с вопросами, которые для вас не так и опасны. Но в самый символический день старта своей кампании вы заходите в ЦИК через задние двери. Все вошли через парадные, а вы через задние. Когда вы принимали об этом решение, какова была вероятность, что этого не заметят? Был ли у вас хоть один шанс не получить за это порцию критики и издевательств? Смотрели ли вы на себя в это время со стороны и прогнозировали ли общественную реакцию? И заключительный вопрос. Если вы в таком очень простом вопросе такой тупой и недалёкий, то с чего вы взяли, что все ваши остальные нехитрые предвыборные комбинации помогут вам сохранить власть?», – пишет бывший замглавы администрации президента Андрей Портнов.