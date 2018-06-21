21.06.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Местная власть, Мнение, Общество, Политика, Украина, Харьков

У Порошенко пытаются поставить Кернеса “в строй”


Учитывая бездействие силовых структур, вчерашние беспорядки, устроенные ультраправыми в харьковском горсовете выглядят, как фактическое поощрение властью войны против мэра города Геннадия Кернеса и его помощников.

Такое мнение высказал в комментарии “ПолитНавигатору” киевский политолог Михаил Погребинский.

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“Отчасти это напоминает кампанию, которая была развернута против Садового, что закончилось падением его рейтинга. Это либо какие-то разборки, связанные с бизнес- интересами людей, близких к президенту, либо уже начало кампании, которая будет проходить и в других регионах, где надо снять мэров и губернаторов. Мэров уволить не так просто, их надо дискредитировать. Возможно, это попытка заставить Кернеса встать в строй для подготовки избирательной кампании в пользу Порошенко”, – делает предположение политолог.

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