У Порошенко скрывают, о чем тайно договорились с Варфоломеем

14.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

Администрация президента Украины не может предоставить копию соглашения между Украиной и Вселенским патриархатом, подписанного 3 ноября, в стандартные сроки, определенные законом о доступе к публичной информации — 5 рабочих дней, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом говорится в ответе АП на запрос, сообщает киевское издание «Доступ к правде».

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«На основании ч. 4 ст. 20 закона „О доступе к публичной информации“ Администрацией президента принято решение о продлении срока рассмотрения запроса до 20 рабочих дней с даты его поступления», — говорится в ответе.

Отмечается, что ч.4 ст. 20 вышеупомянутого закона действительно предусматривает право распорядителя продлевать срок рассмотрения запроса с 5 до 20 рабочих дней с обоснованием необходимости такого продления.

В частности, в законе указано, что продлить срок рассмотрения запроса могут тогда, когда запрос касается предоставления большого объема информации или требует поиска информации среди значительного количества данных.

В то же время в Администрации президента не уточнили, какая именно из двух предусмотренных в законе причин стала основанием для отсрочки предоставления копии документа.

Напомним, 3 ноября Порошенко с Варфоломеем подписали соглашение о сотрудничестве в создании церкви. О чем именно договорились — до сих пор неизвестно.