У Путина есть «папочки» и на Тимошенко, и на Порошенко, – уверяют в Киеве

19.01.2019, Киев, Максим Карпенко

Российские спецслужбы имеют массу компромата на основных претендентов в президенты Украины и может заставить их делать то, что нужно. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил экс-депутат Верховной Рады Тарас Стецькив, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, «чемодан компромата» на кандидата Юлию Тимошенко собран еще во время деятельности на посту главы корпорации «Единые энергосистемы Украины». То же самое касается и проворовавшегося коррупционера, нынешнего президента Петра Порошенко.

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«И Юлия Владимировна Тимошенко, и Петр Алексеевич Порошенко являются терпимыми кандидатами для Кремля. В том понимании, что Путин знает, как себя с ними вести, как их нагибать, как их ломать и заставлять делать то, что нужно Кремлю.

Касаемо Юлии Владимировны – мы все время говорим о газовых контрактах 2009-го года, крайне невыгодных для Украины. Перед тем мы говорили о голосовании ее фракции в восьмом году после российской агрессии в Грузии. Ее фракция не голосовала, а она отсутствовала в зале. И это маркер, друзья. Такие вещи принципиальные политики не должны пропускать.

Пойду еще дальше – 1996-й год, Министерство обороны России, ЕЭСУ, которое составляло контракт по бартеру и так далее. По российскому законодательству российские генералы отсидели в тюрьме реально, не условно. А Юлия Владимировна, которая заключала этот контракт, не отсидела. Архивы не горят. И Путин, когда Юлия Владимировна станет президентом, он позовет Медведчука, поднимет папочки и скажет: «Витя, почитай, поедь и скажи, что нам нужно». И она все сделает, что им надо.

Точно то же самое будет делаться с Петром Алексеевичем Порошенко, о котором и на востоке, и на западе знают, что он сделал коррупцию системообразующим элементом государственной политики Украины. Они не хотят – ни Порошенко, ни Тимошенко договориться с Путиным, но он может всё заставить их делать то, что нужно», – заявил Стецькив.