У Суркова озвучили фантастический сценарий по Зеленскому и Донбассу

27.05.2019, Киев, Ольга Козаченко

Новый президент Украины Владимир Зеленский может примириться с Донбассом, если привлечет к уголовной ответственности тех, кто убивал ополченцев Донбасса и мирных жителей.

Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявил считающийся близким к помощнику президента РФ Владиславу Суркову директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, отвечая на вопрос, как Зеленский может добиться доверия жителей ЛДНР.

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«Решительно отмежеваться от тех, кто санкционировал и осуществлял карательные операции и экономическую блокаду. И не просто отмежеваться, а наказать их в соответствии с уголовным кодексом за их преступления против жителей ДНР и ЛНР. Он должен посадить в тюрьму тех, кто убивал ополченцев и мирных жителей, женщин и детей, кто разрушал дома и школы, лишал людей работы и социальных пособий, оскорблял и унижал их», – сказал политолог.

По его мнению, под суд должны пойти и назначенный Зеленским новый начальник Генштаба ВСУ, и олигарх Коломойский.

«Народный трибунал Донбасса уже расследовал преступления прежнего режима и осудил преступников, причем по законам Украины. Зеленскому достаточно привести в исполнение приговоры Народного Трибунала. Пока он этого не сделает, люди в Донецке будут говорить о нем то же, что говорят теперь: лицемер и волк в овечьей шкуре. И это еще самые мягкие оценки», – подчеркнул эксперт.

«Ну это же из области фантастики, разве нет», – уточнило издание

«Значит, и воссоединение Украины из области фантастики. А надеяться, что Зеленский, делая точно то же самое, что делал Порошенко, сможет в результате добиться большего, чем Порошенко – это разве не фантастика? Результат будет такой же, то есть нулевой», – резюмировал Чеснаков.