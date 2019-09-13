У Зе-команды появился повод репрессировать половину Рады

02.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Всё более оголтелые и незаконные репрессии против неугодных киевскому режиму СМИ являются крайне опасным прецедентом, который даёт повод подвергать гонениям даже депутатов украинского парламента.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявил депутат от «ОПЗЖ» Нестор Шуфрич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В пятницу произошло беспрецедентное событие в истории независимой Украины. В восемнадцать часов начал трансляцию новый телеканал с символическим названием «Первый независимый». Его создали журналисты трёх телеканалов, которые были репрессированы властью, попали под незаконные санкции.

Так вот, они проработали в эфире один час, а потом внезапно исчезли из спутникового телевидения, и из кабельного», – сказал Шуфрич.

Он подчеркнул, что причиной блокировки телеканала стало всего лишь письмо СБУ о связи его работников с оппозиционером Виктором Медведчуком. По словам Шуфрича, если такой механизм приемлем, то необходимо начать репрессии против доброй половины депутатов Рады.

«Мы выяснили – причиной отключения трансляции стало даже не решение СНБО, где 2 февраля хоть к какому-то терроризму привязались, а просто письмо СБУ, которая обратила внимание на то, что основатели нового телеканала – лица, связанные с теми, на кого были наложены санкции.

Хочу обратить внимание, что природа санкций касается персонально конкретного человека, причём не гражданина Украины. Тут из-за какого-то терроризма, которого нет, натянули санкции на гражданина Украины.

А потом, через надуманный незаконный механизм связывания лиц, закрыли телеканал после первого часа вещания. Так я сейчас могу половину этого зала связать с теми, на кого наложены санкции», – резюмировал парламентарий.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что украинский истеблишмент начал подготовку к зачистке Интернет-пространства от всех популярных оппозиционных ресурсов.