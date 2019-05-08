У Зеленского обьяснили желание привести его к присяге именно 19 мая

08.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Предложенная командой Владимира Зеленского , но отвергнутая руководством Рады дата его инаугурации 19 мая была выбрана по причине того, что это удобный выходной день, в который возможно не перегружать улицы буднего Киева кортежами с иностранными гостями.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politeka Online» заявил спикер штаба Владимира Зеленского, политтехнолог Дмитрий Разумков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«На самом деле, это могло бы быть 18 число, но там попадает День Европы, если я не ошибаюсь. 20 число не совсем приемлемый для нас день, потому что это рабочий день, и мы понимаем, что то количество международных иностранных гостей, которые приедут на инаугурацию, фактически парализует город Киев, потому что это будут кортежи, это будут открыты улицы, это будет подготовка ко всем этим процессам. И позиция Зеленского была здесь более чем понятна: чтобы по максимуму сократить вот этот вот дискомфорт для жителей города Киева в связи с инаугурацией. Поэтому и хотели провести инаугурацию в выходной день. 19 число – это выходной день», – отметил он.

На заметку ведущего о том, что глава украинского Института Национальной памяти Владимир Вятрович заявлял, что на 19 мая приходится День памяти жертв политических репрессий, политконсультант Зеленского парировал, что с такой логикой можно каждый день отмечать какие-либо даты и никогда не дойти до инаугурации.

«Инаугурация – это не увеселительное мероприятие, это не шоу, это процедура государственного значения, когда президент вступает в свои права и обязанности, вступает в должность фактически. Да, это торжественное мероприятие, но абсолютно не развлекательное. Если мы говорим о позиции Вятровича, то если посмотреть, у нас каждый день будут какие-то даты для Украины. Они будут или позитивные, или трагические. И если так использовать эту логику, то мы инаугурацию никогда не проведём», – подчеркнул Дмитрий Разумков.