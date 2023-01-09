У Зеленского заявили, что бьют по Крыму и Донбассу «в рамках международного права»

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Украина якобы имеет полное право наносить военные удары по Донбассу и Крыму.

Об этом в эфире ТСН заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Подоляка, на всей остальной территории России также будут нарастать диверсии и «партизанское движение».

«Мы в рамках международного права уничтожаем все на территории Украины, в том числе на оккупированной территории. Никаких сомнений ни у кого, и у наших партнеров сегодня тоже, нет, что мы имеем право уничтожать в Крыму, на Донбассе все. Все, что угодно, что касается Российской Федерации», – сказал чиновник.

«Все, что происходит на территории Российской Федерации – это прямое следствие войны, внутренние саботажи, потеря управляемости процессами, внутренний развал технологических отраслей, потому что они под санкциями находятся, не могут брать ремонтные составляющие, не имеют консультаций. И это будет нарастать, в том числе будет нарастать партизанское и диверсионное движение там», – заявил Подоляк.