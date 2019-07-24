У Зеленского заявили о скорой отмене скандального закона о люстрации

24.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Заместитель главы Офиса президента и вероятный кандидат в генпрокуроры страны Руслан Рябошапка не исключает, что Конституционный суд вскоре может отменить принятый во времена Порошенко закон о люстрации, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом он рассказал в комментарии изданию Лига.

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Чиновник напомнил, что поданный президентом законопроект о люстрации Рада отказалась рассматривать. По его словам, будут пересмотрены и другие ранее внесенные в парламент инициативы – с тем, чтобы определить их актуальность.

“Я не исключаю, что мы можем не успеть, и Конституционный суд примет решение быстрее, чем новый парламент”, – сказал он, предложив подождать несколько недель.

4 июля у здания Конституционного суда проходил немногогчисленный пикет порохоботов и националистов “Реванша не будет”, участники которой требовали не допустить отмены закона о люстрации.

18 апреля и 14 мая КСУ откладывал рассмотрение этого закона.