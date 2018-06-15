15.06.2018, Ивано-Франковск, Владимир Гладков
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Уберите от экранов женщин и детей: Украина пробила новое дно
В рамках стартовавшего в Ивано-Франковске «фестиваля современного искусства «Porto Franko» состоялся концерт группы «Хаммерман уничтожает вирусы», в рамках которого на сцене выплясывали нагие представители сексуальных меньшинств.
«Артисты» выступали, демонстрируя свои «причинные» места, чем вызывали восторг у собравшихся поклонников нетрадиционного «искусства».
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«Жизнь поиметь в очко и стать боксером, как Кличко. Соплей чтоб не было в трусах, а седины в волосах», – пели они.
Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что киевляне призвали Порошенко возглавить гей-парад, который должен состояться в Киеве 17 июня.
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8:27 15 июняВ ЕС осознали, что антироссийские санкции идут на пользу экономике РФ
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21:28 14 июняУкраинцу дали пожизненный срок за убийство знакомого лопатой
21:21 14 июняДНР запустила реализацию договорённостей по безопасности Донецкой фильтровальной станции
21:11 14 июняВоенные ДНР спрогнозировали ситуацию в Донбассе на время ЧМ-2018
21:05 14 июняТурчинов: ФИФА “поддерживает российскую агрессию” против Украины
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19:54 14 июняЖебривский: жители Донетчины в душе – образцовые украинские националисты
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18:40 14 июня«В начале было слово Украина» – Жебривский слетел с катушек на национал-религиозной почве
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14:18 15 июняМИД РФ: Что бы там ни утекало от Трампа, тема Крыма закрыта
11:15 15 июняЖириновский подсказал Трампу, что еще назвать Россией
11:11 15 июняКорнилов расскажет крымчанам, как противодействовать антироссийской пропаганде
9:48 15 июняНа Украине Трампа хотят внести на “Миротворец” и объявить сепаратистом
19:25 14 июняТрамп заявил лидерам G7, что Крым – это Россия
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13:40 15 июняТатарстан закрыл свое представительство на Украине
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13:08 15 июняУкраинская власть проглотила языки после заявления Трампа
13:02 15 июняУберите от экранов женщин и детей: Украина пробила новое дно
12:58 15 июняУкраинский телеидиот: Зрители угарают с «прогнозов» по Крымскому мосту и ЧМ-2018
12:53 15 июняПосле заявления Путина США решили не рисковать украинской государственностью
12:30 15 июняМужик разделся на съезде у Тимошенко, указав на задницу
12:28 15 июняКрымчанин помог разоблачить украинского рабовладельца
12:19 15 июняЭксперт предложил украинской власти использовать ЧМ-2018 для обворовывания государства
12:11 15 июняСтокгольмкая “перемога” оборачивается грандиозной “зрадой”
12:07 15 июняГосподь покарал украинское телевидение
11:56 15 июняАваков рассказал, кто взорвал машину под домом главного правосека
11:50 15 июняЛидеры США и ЕС обделались перед Путиным – Гордон
11:34 15 июняПравосеки в ярости из-за понесенных потерь в Донбассе
11:29 15 июняНацисты попытались вытащить из машины генпрокурора Украины
11:07 15 июняГимн России и Путин в прямом эфире поставили на уши Украину
10:58 15 июняГлавный правосек оправдывается за взрыв машины у своего дома
10:36 15 июняВ Раде открыто призывают стать колониальным вассалом США
10:18 15 июняГордона подвела английская разведка
10:01 15 июняВ Киеве пророчат ослабление антироссийских санкций ЕС
9:48 15 июняНа Украине Трампа хотят внести на “Миротворец” и объявить сепаратистом
9:11 15 июняНа Украине признали горькую правду о Путине и России
8:04 15 июняРоссия не допустит американских комендатур на Донбассе
23:55 14 июняВ Киеве паника: Россия готовится к нападению на Украину, проводя учения на границе
23:25 14 июняКиевлянин в прямом эфире попросил не называть парад пид###сов «маршем равенства»
23:05 14 июняПредставитель омбудсмена Украины не увидела в гей-параде пропаганды гомосексуализма
22:29 14 июняВятрович предлагает детишкам поиграть в резню и убийства
22:11 14 июняПорошенко приехал на похороны украинской ГТС
21:28 14 июняУкраинцу дали пожизненный срок за убийство знакомого лопатой
21:21 14 июняДНР запустила реализацию договорённостей по безопасности Донецкой фильтровальной станции
21:11 14 июняВоенные ДНР спрогнозировали ситуацию в Донбассе на время ЧМ-2018
21:05 14 июняТурчинов: ФИФА “поддерживает российскую агрессию” против Украины
20:53 14 июняПеремога от Парубия: Шотландия признала голодомор “геноцидом”
20:46 14 июняЕвросуд назначил дату заседания по жалобе Украины против России
20:39 14 июняВопреки прогнозу Шустера сборная России победила саудитов в первом матче ЧМ-2018
20:10 14 июняЖебривский: в условиях гибридной войны журналисты должны восхвалять «успешных украинцев Донетчины»
20:01 14 июняВСУ обстреляли окрестности Донецка из тяжёлых миномётов
19:54 14 июняЖебривский: жители Донетчины в душе – образцовые украинские националисты
19:38 14 июняБоевик “АТО” возмущен продажей российских авто на Украине
19:25 14 июняТрамп заявил лидерам G7, что Крым – это Россия
19:10 14 июняВ Киеве взорвалось авто с четырьмя детьми
18:54 14 июняРодственники погибших украинских десантников выиграли суд у Минобороны
18:40 14 июня«В начале было слово Украина» – Жебривский слетел с катушек на национал-религиозной почве
18:26 14 июня«Начнём с деток» – Жебривский озвучил преемнику наставления по украинизации Донбасса
18:11 14 июняФиларет разразился гомофобной филиппикой и отказался считать геев христианами
17:49 14 июняДжемилев рассказал, как ему снилась еда в советской тюрьме
17:38 14 июняУкраинские нардепы за четыре года полторы тысячи раз жаловались на кнопку для голосования
17:14 14 июняВерховный суд Украины отказался пересматривать приговор добровольцу Агееву
14:18 15 июняМИД РФ: Что бы там ни утекало от Трампа, тема Крыма закрыта
14:03 15 июняЭкс-соратник Ющенко: Трамп нанёс нам страшную пощёчину
13:40 15 июняТатарстан закрыл свое представительство на Украине
12:53 15 июняПосле заявления Путина США решили не рисковать украинской государственностью
12:19 15 июняЭксперт предложил украинской власти использовать ЧМ-2018 для обворовывания государства
12:11 15 июняСтокгольмкая “перемога” оборачивается грандиозной “зрадой”
11:50 15 июняЛидеры США и ЕС обделались перед Путиным – Гордон
11:15 15 июняЖириновский подсказал Трампу, что еще назвать Россией
11:11 15 июняКорнилов расскажет крымчанам, как противодействовать антироссийской пропаганде
11:07 15 июняГимн России и Путин в прямом эфире поставили на уши Украину
10:01 15 июняВ Киеве пророчат ослабление антироссийских санкций ЕС
9:34 15 июня“Блестящая столица мирового уровня” – иностранцы поражены изменившейся Москвой
9:11 15 июняНа Украине признали горькую правду о Путине и России
8:27 15 июняВ ЕС осознали, что антироссийские санкции идут на пользу экономике РФ
8:04 15 июняРоссия не допустит американских комендатур на Донбассе
23:55 14 июняВ Киеве паника: Россия готовится к нападению на Украину, проводя учения на границе
21:05 14 июняТурчинов: ФИФА “поддерживает российскую агрессию” против Украины
20:46 14 июняЕвросуд назначил дату заседания по жалобе Украины против России
20:39 14 июняВопреки прогнозу Шустера сборная России победила саудитов в первом матче ЧМ-2018
19:25 14 июняТрамп заявил лидерам G7, что Крым – это Россия
17:14 14 июняВерховный суд Украины отказался пересматривать приговор добровольцу Агееву
16:57 14 июняРоссийский омбудсмен собралась на Украину
14:49 14 июняЯ вам тут не Слава! – Ковтун разбушевался на эфире у Соловьева
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23:19 13 июняВ Госдуме готовят закон о льготах для граждан ЛДНР
22:49 13 июняГордон: Запад отворачивается от Украины и бросается в объятия Путина
22:44 13 июняДепутаты Госдумы: Для граждан Украины должны быть изменены миграционные законы
22:02 13 июняБольшинство в Германии и Австрии – за налаживание отношений с Россией
21:08 13 июняИз киевского СИЗО Путина просят о помиловании
16:52 13 июняЕС похвалил Украину за присоединение к санкциям против России из-за выборов в Крыму
15:01 13 июняУкраинская оппозиция в отношении Крыма такая же невменяемая, как и Порошенко
14:34 13 июняЛукашенко начал подготовку к заходу в Донбасс?
13:15 13 июняШок: Что творят с украинскими вышиванками в Крыму
13:10 13 июняЗапрет «WebMoney» и «Яндекс.деньги» оказался очередной коррупционной аферой Порошенко
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11:15 13 июняКарасёв: Крым и Донбасс потеряли, но это не самое страшное для Украины
10:49 13 июняКадыров ждет в Чечне комика, сравнившего его с пармезаном
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23:06 12 июняВ Киеве прозрели: Это не Путин в изоляции, а Порошенко
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22:32 12 июняЛукашенко отправил помощь занятому украинской армией Донбассу, но не ЛДНР
18:00 12 июняСША снова расширили санкции против России. В новом списке – IT-компании
15:54 12 июняСтало известно о подарке Климкина ко Дню России
15:21 12 июняСША решили загладить свою вину Крымом
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