15.06.2018, Ивано-Франковск, Владимир Гладков

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Уберите от экранов женщин и детей: Украина пробила новое дно

В рамках стартовавшего в Ивано-Франковске «фестиваля современного искусства «Porto Franko» состоялся концерт группы «Хаммерман уничтожает вирусы», в рамках которого на сцене выплясывали нагие представители сексуальных меньшинств.

«Артисты» выступали, демонстрируя свои «причинные» места, чем вызывали восторг у собравшихся поклонников нетрадиционного «искусства».

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«Жизнь поиметь в очко и стать боксером, как Кличко. Соплей чтоб не было в трусах, а седины в волосах», – пели они.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что киевляне призвали Порошенко возглавить гей-парад, который должен состояться в Киеве 17 июня.