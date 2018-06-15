Политнавигатор - Новости России и Украины
15.06.2018, Ивано-Франковск, Владимир Гладков
  4 573 просмотров
Галичина, Культура, Скандал, Сюжет дня, Украина

Уберите от экранов женщин и детей: Украина пробила новое дно


В рамках стартовавшего в Ивано-Франковске «фестиваля современного искусства «Porto Franko» состоялся концерт группы «Хаммерман уничтожает вирусы», в рамках которого на сцене выплясывали нагие представители сексуальных меньшинств.

«Артисты» выступали, демонстрируя свои «причинные» места, чем вызывали восторг у собравшихся поклонников нетрадиционного «искусства».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте


«Жизнь поиметь в очко и стать боксером, как Кличко. Соплей чтоб не было в трусах, а седины в волосах», – пели они.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что киевляне призвали Порошенко возглавить гей-парад, который должен состояться в Киеве 17 июня.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Июнь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть