«Уберите свои вонючие руки»: Турция бьет горшки с НАТО

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«Турция выходит из НАТО»? Под таким заголовком недавно появилась публикация в одной из старейших и наиболее авторитетных турецких ежедневных газет Hürriyet. Практических шагов по прекращению членства в альянсе турецкая сторона не делала, однако такая тенденция просматривается очень четко.

Поводом для очередного раунда упрёков и претензий между Турцией и НАТО стал откровенный шантаж со стороны США.

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Так, большая группа американских конгрессменов отправила письмо президенту Байдену с требованием «заморозить» контракт на поставку своих истребителей четвертого поколения General Dynamics F-16 Fighting Falcon. Таким образом США намереваются вынудить Анкару снять своё вето на вступлении в альянс Швеции и Финляндии.

Для Турции пойти на такой шаг крайне затруднительно. Акция в Стокгольме, где правый датский политик Расмус Палудан публично сжёг Коран перед зданием посольства Турции, имела очень мощный резонанс. Для турок, претендующих на роль одного из лидеров исламского мира, уступка американцам грозит существенной потерей авторитета.

Кроме того, действительная причина недовольства Турцией правящих кругов США не связана исключительно с блокировкой вступления в НАТО скандинавов. Иначе, как объяснить ситуацию, о которой уже писало наше издание.

Несколько лет назад, Турция заключила контракт на поставку истребителей F-35 и даже оплатила его. До сих пор США не поставили свои самолёты, и не вернули деньги – около полутора миллиардов долларов.

Очевидно, что проблема взаимоотношений с НАТО (читай США) значительно глубже и серьёзнее нынешних разногласий…

Большинство мировых СМИ, как по приказу, раскрутили мощнейший маховик критики в адрес Турции. Американский журнал Foreign Policy вышел с угрожающим заголовком «НАТО должно противостоять шантажу Турции». Вот цитаты из этой публикации:

«Турция имеет неоднозначную репутацию стабилизирующей державы по отношению к соседям по НАТО… Турция ведет спорную и незаконную буровую деятельность в Восточном Средиземноморье… Она использует агрессивную риторику и демонстрацию силы против Греции, своего союзника по НАТО…».

Немецкий журнал Stern опубликовал статьи, в которых высказывались аналогичные тезисы:

«Лидеры НАТО должны оказать давление на Эрдогана».

Stern в своем анализе положения в стране, заявил:

«Турция ведет переговоры с Путиным и Западом, презирает НАТО и развязывает войну в Сирии».

Британский The Economist разместил на своей обложке силуэт президента Реджепа Тайипа Эрдогана на полумесяце турецкого флага, с подписью «Турция находится на грани катастрофы».

Возникает ощущение, что все упомянутые тексты, как и десятки других, писались по одной «методичке» и единым лекалам. Некоторой излишней резкостью отличались лишь публикации в греческой прессе. Так, греческая газета Ta Nea, представила своим читателям анализ под заголовком «Турция Эрдогана – троянский конь НАТО».

Противостояние Греции и Турции, обострившееся после обнаружения в прибрежных водах Средиземного моря огромных залежей природного газа, история не новая и абсолютно локальная. Да, ситуация эта достаточно взрывоопасная, однако вероятность вооруженного конфликта невысока. Конечно, если кому-то не захочется использовать ситуацию для создания нового очага напряженности в мире.

Особое беспокойство вызывает риторика греческих СМИ и политиков, связанная с предстоящими президентскими выборами на греческой части острова Кипр, назначенными на 12 февраля.

«Поскольку Анкара усиливает свою подстрекательскую риторику и угрозы войны, сегодня киприоты направляются на избирательные участки, чтобы избрать нового президента. Несомненно это чрезвычайно важный избирательный процесс, на кону которого стоит не только будущее кипрского народа, но и стабильность всего Восточного Средиземноморья. Новому президенту предстоит столкнуться с агрессией Анкары, которая, как ожидается, еще больше обострится по мере приближения выборов в Турции, поскольку Кипр является «безопасным» полем для реализации угроз Реджепа Тайипа Эрдогана», – пишет греческая газета.

То есть «агрессия Анкары» представляется как нечто неизбежное и ожидаемое. Это настораживает…

И всё же главный предмет недовольства США и контролируемого ими НАТО – сближение президента Эрдогана с российским лидером Владимиром Путиным, недостаточная поддержка антироссийских санкций и слишком уж самостоятельная (по мнению американцев) внешняя политика Турции.

Судя по многочисленным публикациям, Запад полагает, что изменения в политике страны произойдут после смены руководства Турции и самого Реджепа Эрдогана.

Турецкие СМИ, в свою очередь, в выражениях не стесняются. Ажиотаж в мировых медиа вызвало обращение к американскому послу в Анкаре, сделанное министром внутренних дел Турции Сулейманом Сойлу:

«Убери свои вонючие руки от Турции. Я выражаюсь очень ясно. Я очень хорошо знаю, как вы хотели бы вызвать неприязнь к Турции. Выключите свою широкую улыбку и держите ее подальше от Турции».

Сойлу обвинил посольства США в Европе в координации действий по контролю за континентом. Сойлу, убежденный критик США, он винит их в попытке военного переворота в 2016 году.

МИД Турции призвал послов девяти западных стран закрыть свои консульства в Стамбуле, сославшись на риск терактов.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал этот шаг стран «преднамеренным», добавив, что посольства этих стран не делились с Турцией какой-либо информацией из «соображений безопасности», на которые они ссылались.

Глава турецкого МВД Сойлу в свою очередь обвинил эти страны в ведении «психологической войны» против его страны, которая может нанести ущерб туристическому сектору.

Напряжение вокруг Турции продолжает нарастать. Однако большинство аналитиков убеждены, что ни НАТО, ни США, ни Анкара не пойдут на кардинальные шаги до 14 мая нынешнего года, когда пройдут президентские и парламентские выборы в Турции.

Неожиданная новость из Турции пошатнула надежды американцев на скорую смену власти в Турции. Известная местная компания Asal Research провела социологическое исследование, посвященное предстоящим выборам. Впервые за последнее время Эрдогану удалось обогнать в популярности своего главного соперника Кемаля Кылычдароглу.

Турецкая оппозиция ещё не выдвинула своего официального кандидата (ожидается, что это произойдет 13 февраля), но именно Кылычдароглу считается наиболее вероятным противником Реджепа Эрдогана на предстоящих выборах. Действующего главу страны поддержали почти 55% участников опроса.