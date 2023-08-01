«Убеждать никто не будет»: Российское государство ждёт тотальный отказ от айфонов и айпадов

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Доступ в российские государственные корпоративные системы с техники «Эппл» будет запрещен с декабря. Для этого Главный радиочастотный центр по заданию Роскомнадзора закупает 54 устройства зарубежных брендов на 2 млн 300 тыс руб, в том числе 16 айфонов-11,12, 13, 14 и 4 айпада. Специалисты исследуют их протоколы.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил ведущий аналитик рынка телекоммуникаций Эльдар Муртазин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они хотят иметь тестовые устройства, на которых они будут проверять, как работают те или иные блокировки. Отказ от техники «Эппл» будет тотальным для чиновников министерств. Чиновники сейчас напоследок закупают себе устройства. Они будут контролировать, есть ли возможность обходить блокировки, которые вводятся, чтобы чиновники не могли с айфона или айпада войти в системы», – пояснил Муртазин.

По его словам, за попытки обойти блокировки – чиновники будут увольняться.

«Если доступ не закрыт, налагается штраф, выносится предупреждение. Техника «Эппл» – это точка уязвимости на сегодня. Безопасностью пользователей там и не пахнет. Куча доказанных фактов слежки в мире. Чиновников не будут убеждать. Информационные системы будут отключаться от техники «Эппл». А тех, кто не будет слушаться, просто будут увольнять», – сказал Муртазин.

Он советует российским пользователям заменить айфоны на андроиды южнокорейского производства, в которых использование шпионских технологий затруднено.