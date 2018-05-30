30.05.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

1 654 просмотров

Убийство Бабченко связано с денежными спорами

Вся ненависть Аркадия Бабченко к России изначально была рассчитана на широкую публику, а потому не стоит думать о том, что его убили именно из-за этого. Куда более вероятна версия, связанная с денежными спорами.

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» рассказал известный российский журналист Андрей Бабицкий.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Журналист совершенно не удивлён, что официальный Киев почти сразу же поспешил назвать Россию виновником в убийстве Бабченко:

«Тот факт, что Россию объявят виновником – в этом, кажется, не было никаких сомнений, причем бывший советник Авакова Антон Геращенко объявил ей ответственной за гибель Бабченко сразу же после того, как произошло убийство, а сам Гройсман подписался под этим чуть позже. Это всё понятно – Украина обзавелась своим мучеником. Никакой другой версии, объясняющей всё происходящее, я думаю, не будет: «всё сделано руками российских убийц, может быть лично Путиным». У Украины Россия вообще всегда виновата во всём, что с ней происходит», – отметил Бабицкий.

По его мнению, само убийство беглого либерала выглядит довольно странным.

«Другое дело, что само убийство выглядит крайне странным потому, что Бабченко не заслуживал смерти, ведь он был маргиналом – человеком, к которому невозможно относиться серьезно. Его картонная демонстративная ненависть к России была явно рассчитана на русофобскую аудиторию, которая по большей части состояла из граждан соседней небратской страны. Ему просто нужно было оправдывать их ожидания.

Отсюда все эти чудовищные заявления о том, что ансамбль имени Александрова, значительная часть группы которого погибла при аварии самолёта, летевшего в Сирию, заслуживал такой участи. Аркадий ломал все нравственно-психологические барьеры, чтобы вызвать одобрение у людей, которые читают его страницы в социальных сетях», – отмечает журналист.

Он подчёркивает, что Бабченко уже давно был зависим от реакции публики на то, что он говорил и о чем писал, потому все его изречения изначально были «картонными».

«Тут возникает довольно простая вещь: он был вынужден жить на пожертвования, у него не было какой-то зарплаты, постоянного места работы, потому в этом смысле он был очень зависим от реакции публики на то, что он говорил. И он просто находил какие-то слова и образы, которые ложились на душу людям, избравшим своим единственным делом в жизни ненавидеть Россию. Он там на танке «Абрамс» возвращался и чего он только не писал», – добавил Бабицкий.

«Вся его картонная битва с путинской тиранией проходила исключительно на сетевых площадках, и не наносила никакого ущерба ни России, ни кому бы то ни было ещё. Он вообще не заслуживал убийства, это – слишком роскошный подарок для людей типа Бабченко. Я думаю, что поскольку он собирал деньги, постоянно убивал какие-то гранты – и такого мнения придерживаются многие из тех, кто обсуждает его гибель – скорее всего, дело в денежных спорах, расчетах, не доведенных до конца.

Именно эта версия кажется наиболее логичной, а в качестве идеологического борца Бабченко не представлял ни интереса, ни угрозы. Выводить его из игры таким вот способом не имело никакого смысла. Даже если рассматривать такую циничную точку зрения, что есть люди, заслуживающие сметной кары, вот Аркаша её не заслуживал ни в какой степени», – подытожил Бабицкий.