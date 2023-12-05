Убрать Зеленского и уговорить Путина: заморозка конфликта практически не выполнима для Запада

Продолжение военных действий в интересах как нынешнего руководства Украины, так и в интересах Российской Федерации. Любые переговоры о заморозке конфликта поставят крест на Зеленском, а также на достижении Россией целей СВО – денацификация и демилитаризация Украины.

Об этом эфире «Первого севастопольского» заявил экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он отметил, что на Западе всё чаще говорят о том, что конфликт на Украине надо прекращать.

«Прекращать, как минимум, по сценарию Южной и Северной Кореи. В идеале, конечно, подписать некие соглашения и полностью прекратить конфликт. Но, если не получится, то тогда хотя бы так. Конфликт между Кореями продолжался ещё 2 года после того, как линия фронта стабилизировалась. И тогда Соединенные Штаты активно работали над тем, чтобы убрать диктатора, которого они сами и поставили, и который не пользовался популярностью уже у народа, но держался за власть. И действительно, США очень активно работали, чтобы прекратить конфликт. Этого не получилось, они подписали соглашение без Южной Кореи. Подписала Северная Корея, Соединённые штаты и Китай. Подписи Южной Кореи нет. Сейчас они попали в такую же ловушку – они создали диктатора, который сейчас их не слушает и пытается удержаться всячески у власти, понимая, что прекращение войны для него катастрофично. Я не считаю, что они вынудят Зеленского поменять свою позицию, а Зеленский считает, что дотянет до начала избирательной кампании в Соединённых штатах. Посмотрим, у кого быстрее сдадут нервы, но, думаю, Зеленский проиграет», – заключил Царёв.

Депутат Госдумы Николай Новичков также уверен в заведомо проигрышной позиции Зеленского, потому как тот слаб и постоянно врет.

«В политике хуже всего приходится людям слабым и ещё тем, кто врёт. Неважно, какая это политика и в какой стране – если ты слабак, а ещё и враль, то цена тебе будет близка к нулю. И Зеленский оказался в ситуации слабака и обманывающего – он постоянно врёт. Врёт своим партнёрам, своим заказчикам, своим спонсорам, своему народу, в первую очередь. Поэтому понятно, что как бы не та эта фигура, вокруг которой может сплотиться Запад. На роль Ясера Арафата или Нельсона Манделы он не тянет», – подчеркнул политик.

На этом фоне Владимир Путин выглядит как сильный человек, который слов на ветер не бросает. Поэтому вне зависимости от идеологии, поддержка России увеличивается, и антироссийская риторика сходит на нет.

«Западные кураторы, западные спонсоры Зеленского понимают, и для них конечно сейчас важно заморозить конфликт. Это очень удобная позиция для них. Но для нас заморозки конфликта – это поражение. И нам ни в коем случае нельзя на какие-то подобные предложения и провокации идти, вестись на них. Наша задача – это завершение, успешное и победоносное завершение. Я вас уверяю – вот, в ближайшее время «челноки» полетят в Москву с предложением разного рода: остановиться, а давайте посмотрим, давайте проведём переговоры. И вся эта ерунда в духе покойного Киссинджера будет реализовываться. Готов это, что называется, сейчас зафиксировать. Ничего из этого нельзя воспринимать всерьёз, и ничего нельзя расценивать, как добрые намерения. Это всё путь в сторону поражения России, а нам нужна только победа», – заключил Новичков.