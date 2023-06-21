Учёный: Прибрежной живности от Одессы до Очакова – конец

ВСУ, по сути, декомунизировали Днепр, разрушив дамбу Каховского водохранилища и вернув реку в берега до 1955 года, когда ее русло перегородили для строительства ГЭС и мощного гидроузла. Первыми на химико-биологическое загрязнение отреагировали буйным цветением сине-зеленые водоросли, которые токсичны и погубят биоту от Одессы до Очакова.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил завотделом дистанционных методов исследований Морского гидрофизического института РАН Сергей Станичный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Он определил три фактора экологических угроз от подрыва дамбы. Первый – это затопление населенных пунктов на 100 км вниз по течению Днепра вплоть до Днепро-Бугского лимана. Второе – это осушение Каховского водохранилища, которое превратилось в большое Каховское болото и старое русло Днепра только несёт воду от Запорожья. И третий фактор – это химическое и биологическое загрязнение северной части Черного моря.

«Мы ведем регулярный спутниковый мониторинг этой ситуации, получая по несколько снимков с различных носителей каждый день. Поэтому можем говорить о том, что случилось, что произошло на текущий момент времени. Действительно, система течения такова, и в настоящий момент нет сильных ветров и вихревых структур, которые бы относили эту вот воду к Крымскому полуострову. Но сама по себе ситуация такая, что уже в настоящий момент цветут цианобактерии или сине-зелёные водоросли за счёт того, что нарушился химический состав воды в этом районе. Область достаточно большая охвачена этим цветением, оно относится к классу опасных, потому что может выделять некие токсины», – подчеркнул ученый.

Прямой угрозы побережью Крымского полуострова нет. Но с какими последствиями химико-биологического загрязнения придется столкнуться, учёные спрогнозировать не могут – нужны тщательные исследования.

«Надеемся, что положение течения не даст быстро двинуться сюда. Но зарекаться от тех или иных ситуаций, я думаю, не стоит. Потому что абсолютно непонятно, действительно, что там вынесла вода, какие минеральные удобрения, ядохимикаты, биологические вещества. Действительно, на первый момент времени образовался некий вихрь который всё это дело размазал от Очакова до Одессы, и что там случится с бентосом, что случится с побережьем – очень трудно сказать. Потому что концентрации загрязняющих веществ были очень высокие», – указал Станичный.

«На сегодняшний момент времени, кроме загрязнения, самая большая катастрофа – это то, что, по сути дела, Каховское водохранилище полностью высохло как водохранилище. Осталось только вот старое русло Днепра которое было до 1955-го года», – заключил учёный.