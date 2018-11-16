Украина доигралась с углем

16.11.2018, Киев, Ольга Козаченко

Украинские власти своими действиями создали на мировом рынке угля серьезный дефицит, что привело к росту цен, в результате чего сама же Украина теперь вынуждена изрядно переплачивать за импорт.

Об этом в материале “Игра в угольки: украинские шахтеры вышли на голодные бунты” пишут “Известия”, указывая, что после после госпереворота в 2014 году о дотациях, измеряемых миллиардами долларов, украинские шахтеры забыли.

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Также издание напоминает, что до 2014 года Украина в основном не покупала, а продавала уголь – 7–8 миллионов тонн в год, но в итоге без государственных дотаций серьезно упала добыча украинского угля, из-за чего пришлось выходить на внешние рынки.

“$2,15 млрд, на которые правительство купило угля в прошлом году, — это 6 млн т. Дело в том, что правительство в Киеве своими действиями создало на мировом рынке серьезный дефицит, из-за чего выросли цены и сама же Украина теперь вынуждена изрядно переплачивать за импорт. Цены на уголь остаются высокими уже второй год, а из энергетики больше, чем в ней есть, не выжмешь. Вот и получается, что деньги уходят за рубеж, а украинский шахтер сидит без копейки. На 1 ноября общая задолженность уже достигла 1,3 млрд гривен. В среднем это чуть больше, чем за 2,5 месяца”, – пишет газета.

Авторы указывают, что только в этом году украинцы купят около в РФ около 5,5 миллионов тон угля, хотя в уже в 2019-м хотят сократить закупки до 3,8 миллионов тонн.

“Однако планы эти озвучиваются не впервые: министр энергетики Украины Игорь Насалик собирался свести закупки угля в России к нулю уже к 2017 году. С тех пор они, наоборот, выросли. К тому же, чтобы их обнулить, нужно сначала увеличить добычу в самой Украине. А она падает каждый год, хотя уже и не так стремительно, как в 2014–2015 годах.

К тому же каждый год властям что-то мешает. То из-за малоснежной зимы у ГЭС проблемы со стоком и приходится больше загружать теплоэлектростанции. То атомным станциям нужно выводить блоки на регламентные работы и снова нагрузка ложится на ТЭС. Так раз за разом сократить импорт не получается, а украинские шахтеры сидят без денег”, – резюмирует издание.