Украина должна признать Путина вождем краснокожих — беглый российский террорист

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Украина должна подать пример Западу и не признать легитимность предстоящих президентских выборов в России.

Об этом в интервью украинскому ютуб-каналу «Вышка» заявил иноагент, экстремист и террорист, объявленный в розыск в РФ, Илья Пономарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Единственное, что нам всем нужно делать — это добиться того, чтобы Запад прекратил называть Путина президентом РФ так же, как прекратили называть Лукашенко президентом Беларуси. И здесь роль Украины очень важна. Она должна подавать пример и говорить о том, что Путин не президент, а узурпатор, диктатор, вождь краснокожих. Неважно кто, но не президент с точки зрения российского законодательства. А коллективный Запад, коалиция Рамштайн будет конструировать другую власть для России», – рассуждал Пономарев.

Напомним, призыв эстонского евродепутата Рихо Терраса не признавать выборы президента России подписали в Европарламенте всего 29 его коллег. Европарламент состоит из 705 депутатов. Тем не менее, петиция будет представлена председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, председателю Евросовета Шарлю Мишелю и верховному представителю Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозепу Боррелю.