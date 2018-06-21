21.06.2018, Киев, Максим Карпенко

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Украина доведена до крайней стадии обнищания

Украина доведена до крайней стадии обнищания – в бюджете нет денег на выплаты зарплат и пенсий чернобыльцам, воинам-интернационалистам и другим категориям льготников. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил депутат Верховной Рады Михаил Головко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, денег нет даже на выплаты зарплат врачам и учителям.

«Страна доведена до ручки. Сейчас нет зарплат и выплат не только чернобыльцам, афганцам пенсий и шахтерам – врачам, учителям. Сейчас массовое закрытие школ, учебных заведений, ФАПов, остатся без работы медики. Страна доведена до ручки благодаря руководству Гройсмана и Порошенко, и этой коалиции «Народного фронта» и Блока Петра Порошенко», – заявил Головко.