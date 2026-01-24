Украина еще не истощена, не ждите скорого краха, — Царев

Ситуация на Украине еще далека от критической, поэтому не нужно заниматься самоуспокоением ждать скорой победы.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил бывший депутат Верховной рады Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Если мы возьмём ситуацию на фронте, с одной стороны ВС РФ там наступают, и темпы наступления чуть лучше, чем были в прошлом. Но такими темпами освобождать один Донбасс не один год, больше чем год.

Исходя из того, какую мы видим ситуацию в Купянске, мы видим, что ВСУ способны ещё и огрызаться, не всё так просто. И они говорят даже о каких-то контратаках, о контрнаступлениях, которые они будут проводить.

Да, ВКС выносят энергетику Украины… Но сказалось ли это на фронте? Нет, на фронте это не сказалось.

Поэтому где-то сказать о том, что что-то вот кардинально поменялось для того, чтобы им надо договариваться по той причине, что Зеленского загнали в угол, – нет, не загнали.

Им надо договариваться, потому что ситуация на фронте сложная, и фронт посыпется там со дня на день? Нет, не посыпется.

Может быть, ситуация в экономике, может, денег у них нет? Денег у них хватит с учётом последнего кредита на два года войны. То есть и здесь тоже у них не критическая ситуация», — заявил Царев.