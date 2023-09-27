Украина готовит поле для битвы в Крыму – экс-спикер Генштаба ВСУ

Игорь Шкапа.  
27.09.2023 08:39
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Крым, Россия, Украина


Российская армия создает бронированный кулак для наступления на Купянском направлении.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил бывший спикер Генштаба ВСУ полковник Владислав Селезнев.

Российская армия создает бронированный кулак для наступления на Купянском направлении. Об этом, передает корреспондент...

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Отмечается, что Лимано-Купянской оси завершается подготовка вновь сформированной 25-й армии РФ и штурмовых отрядов, которые будут бросать на прорыв украинской обороны.

«Скорее всего, мы в ближайшее время увидим серьезное оживление на Лимано-Купянском направлении. Кстати, наступление планировалось на 26-27 сентября, украинская разведка косвенно подтверждала, что враг готовится идти вперед. Есть информация о том, что россияне делают проходы в своих минных полях и подтягивают технику ближе к линии боевого столкновения.

Если бы армия находилась в обороне, они не стали бы перебрасывать БМП и танки ближе к фронту. А так похоже, что создается «бронекулак», чтобы оттеснять наши Силы обороны», – сказал Селезнев РБК-Украина.

Он признает, что продвижение ВСУ к югу от Артемовска дается тяжело, а до блокирования города «еще далеко».

«Мы не знаем, хватит ли нам ресурсов, чтобы дальше продавливать россиян, оттесняя на восток и создавая предпосылки для оперативного окружения Бахмута. В открытых источниках информации о возможностях украинской армии на этом участке нет. Мы знаем, что здесь сосредоточены около 52 000 военных РФ. Мы их постепенно выбиваем, но я считаю, пока у них достаточно ресурсов, чтобы замедлить наше движение на восток», – говорит полковник.

По его словам, будут продолжаться удары по Крыму.

«И судя по крайним датам, тревога и взрывы постоянно происходят над Севастополем и в разных уголках Крыма. То есть украинская армия готовит поле для новой битвы. Я не готов говорить, что Украина в ближайшее время будет деоккупировать Крым. У меня нет доступа к планам Генштаба и мне трудно представить, каким образом это можно реализовать», – резюмировла Селезнев.

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