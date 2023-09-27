Украина готовит поле для битвы в Крыму – экс-спикер Генштаба ВСУ

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Российская армия создает бронированный кулак для наступления на Купянском направлении.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил бывший спикер Генштаба ВСУ полковник Владислав Селезнев.

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Отмечается, что Лимано-Купянской оси завершается подготовка вновь сформированной 25-й армии РФ и штурмовых отрядов, которые будут бросать на прорыв украинской обороны.

«Скорее всего, мы в ближайшее время увидим серьезное оживление на Лимано-Купянском направлении. Кстати, наступление планировалось на 26-27 сентября, украинская разведка косвенно подтверждала, что враг готовится идти вперед. Есть информация о том, что россияне делают проходы в своих минных полях и подтягивают технику ближе к линии боевого столкновения. Если бы армия находилась в обороне, они не стали бы перебрасывать БМП и танки ближе к фронту. А так похоже, что создается «бронекулак», чтобы оттеснять наши Силы обороны», – сказал Селезнев РБК-Украина.

Он признает, что продвижение ВСУ к югу от Артемовска дается тяжело, а до блокирования города «еще далеко».

«Мы не знаем, хватит ли нам ресурсов, чтобы дальше продавливать россиян, оттесняя на восток и создавая предпосылки для оперативного окружения Бахмута. В открытых источниках информации о возможностях украинской армии на этом участке нет. Мы знаем, что здесь сосредоточены около 52 000 военных РФ. Мы их постепенно выбиваем, но я считаю, пока у них достаточно ресурсов, чтобы замедлить наше движение на восток», – говорит полковник.

По его словам, будут продолжаться удары по Крыму.

«И судя по крайним датам, тревога и взрывы постоянно происходят над Севастополем и в разных уголках Крыма. То есть украинская армия готовит поле для новой битвы. Я не готов говорить, что Украина в ближайшее время будет деоккупировать Крым. У меня нет доступа к планам Генштаба и мне трудно представить, каким образом это можно реализовать», – резюмировла Селезнев.