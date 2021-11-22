Украина хочет «реанимировать» строительство АЭС, остановленное после аварии в Чернобыле

22.11.2021  21:11 (Мск), Киев,
Игорь Петров.  
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Дзен, Украина, Энергетика
Новости Украины

Украинская государственная компания «Энергоатом» рассматривает возможность возобновления проекта Чигиринской АЭС. Её строительство и города для атомщиков Орбита рассматривались в 1980-х годах, но было заморожен после аварии в Чернобыле.

«Из перспективных площадок – это Чигирин, Орбита. Мы не говорим, что будем там строить, только приводим в пример одну из площадок, где может быть построена АЭС. Еще во времена Советского Союза было принято решение о строительстве четырехблочной станции именно в этом месте», – сказал на проходившей сегодня в Киеве конференции глава «Энергоатома» Петр Котин.

Украинская государственная компания «Энергоатом» рассматривает возможность возобновления проекта Чигиринской АЭС. Её строительство и города...

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Планы возобновления строительства Чигиринской атомной электростанции совершенно нереалистичны, считает украинский эксперт энергетического рынка Геннадий Рябцев.

«Удивительно слушать такие заявления, из уст человека, связанного с атомной энергетикой не один десяток лет. На участке, где планировалось строительство Чигиринской АЭС, уже давным-давно стоят другие объекты.

То, что прозвучало на конференции, оставляет такое впечатление, что люди, которые об этом говорят, живут на какой-то другой планете, они не знают финансового состояния «Энергоатома», они не знают основных положений программных и прогнозных документов, которые принимались на протяжении последних лет. Они ни разу не открывали политическую стратегию Украины до 2035 года.

Они вообще не понимают, что атомную станцию нельзя построить с нуля за три года. А ведь на одном из слайдов, которые показывали на конференции, было написано, что в 2025 году она будет построена.

Любой профильный эксперт, слушая это, только покрутит пальцем у виска. Мне лично стыдно всё это видеть и слышать. Если бы это говорил не Котин, а какой-нибудь народный депутат от «Слуги народа» с образованием, полученным в Трускавце, я бы ещё, может быть, менее эмоционально реагировал на всё это», – сказал Геннадий Рябцев.

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