Украина начинает зачистку книг в библиотеках

07.11.2018, Киев, Игорь Петров

В библиотеках школ на востоке Украины еще сохранились советские книги и с этим надо что-то делать.

Об этом на круглом столе «Вмешательство РФ в украинские выборы как элемент гибридной войны» в Верховной Раде Украины заявила исполнительный директор «Украинского института медиа и коммуникации» Диана Дуцик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В плане поддержки отечественного книгоиздателя очень важен вопрос пополнения школьных библиотек. В прошлом году я объездила несколько школ на востоке, я была напугана тем, что там библиотеки, библиотечные фонды еще советские.

Это очень важный вопрос. Мы можем говорить о высоких материях, но если со школьной парты детей не воспитывать соответствующим образом, мы будем иметь всегда такую ситуацию, какую мы имеем сегодня», – сказала Дуцик.