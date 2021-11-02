Украина находится под властью нацистского лобби – эксперты

02.11.2021 21:22 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Назначение вице-премьер-министра Украины Алексея Резникова и основателя запрещенного в РФ «Правого сектора» Дмитрия Яроша на высокие посты в ВСУ свидетельствует о том, что Украина окончательно превратилась в нацистское государство.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил военный эксперт Игорь Коротченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Типаж людей, которые в самом ближайшем времени займут ключевые позиции в структуре ВСУ, понятен. Точно такие же персонажи работали карателями в годы Великой Отечественной войны, или операторами газовых камер в немецких концлагерях. Сегодняшняя Украина – это коричневое государство, власть – абсолютно фашистская. Мы должны иметь в виду, что от этих людей можно ждать чего угодно, самые плохие сценарии», – сказал он.

В свою очередь, советник главы фракции «Единая Россия» в Госдуме РФ, политолог Михаил Маркелов заявил, что новые назначения в ВСУ свидетельствуют об усиления нацистского лобби на Украине.

«С одной стороны, эта кадровая чехарда говорит о слабости команды Зеленского, если она у него есть. С другой стороны, это реальная опасность нацистского лобби на Украине. Нет ничего хуже, чем хоронить своих детей, но у этих преступлений нет срока давности. Я убеждён, что история Украины развернётся, и эти люди ответят по всей строгости закона», – добавил депутат.