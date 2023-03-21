Украина намерена законодательно помешать российским бизнесменам уклоняться от санкций

Вадим Москаленко.  
21.03.2023 08:55
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, Санкции, Украина, Экономика


Украинский парламент принял в первом чтении законопроект о создании списка подсанкционных лиц, который лишит возможности российских бизнесменов уклоняться от наложенных Киевом ограничений.

Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания украинского парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинский парламент принял в первом чтении законопроект о создании списка подсанкционных лиц, который лишит...

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Документ представил депутат Денис Маслов.

«Мы совершенствуем процедуру рассмотрения исков об обращении-взыскании на имущество подсанкционных лиц. Это нужно Высшему антикоррупционному суду для того, чтобы иметь возможность качественно рассмотреть такие дела, и чтобы потом не иметь проблем в европейских судах.

Мы создаем реестр подсанкционных лиц для того, чтобы адвокаты, нотариусы, банки сознательно или бессознательно не способствовали таким лицам в уклонение от санкций. Создание такого реестра является предпосылкой для введения уголовной ответственности за уклонение или содействие уклонению от санкций», – сказал парламентарий.

В свою очередь, депутат Алексей Гончаренко заявил, что раз уж нет возможности добраться до президента России Владимира Путина, необходимо максимально насолить его союзникам, и расширить санкции на все государства, сотрудничающие с Москвой.

«Давайте все поаплодируем работе Международного уголовного суда, который вынес это решение. И это очень важно. Надо продолжать, надо работать по всему окружению этих всех негодяев – Лукашенко, все их окружение, Иран, Северная Корея – неважно, все те, кто помогают уничтожать украинцев, должны быть под санкциями.

Но санкции это касается тех, до кого мы не можем дотянуться напрямую. Пока. Пока мы не можем дотянуться до окружения Путина, до него самого, до многих других – этот день наступит», – призвал Гончаренко.

Его коллега Иван Крулько добавил:

«Бесспорно, российскому бизнесу, который поддерживает страну-агрессора, который платит налоги стране-агрессору, ему не место на Украине. Должен быть четкий санкционный механизм, чтобы такой бизнес не Украине не работал и не мог спонсировать терроризм».

В ходе голосования документ поддержали 311 депутат из необходимых 226. Законопроект был принят в первом чтении и отправился на дальнейшую доработку.

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