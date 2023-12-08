Украина настраивается на десанты в российском тылу

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Москве ни в коем случае нельзя расслабляться – нужно действовать на фронте так, чтобы принудить Киев к миру на российских, чтобы завершить конфликт»,

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный аналитик, полковник в отставке Владимир Попов, долгое время служивший в войсках ПВО.

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«Военно-промышленный секонд-хенд, поставляемый из США в Украину, не поднимет качество его оборонных предприятий. А локальная модернизация на них натовских зенитных снарядов под советские зенитные системы вряд ли будет эффективной, поскольку для российских ракет, пилотируемой авиации и беспилотников не страшны даже современные американские системы ПВО типа Patriot», – сказал Попов «Независимой газете».

Он прокомментировал попавшую в открытый доступ информацию о запросах Украины на поставку новых видов вооружений. Эксперт не исключает, что эксплуатации таких вооружений уже обучаются специалисты ВСУ, и, возможно, в секретном порядке они будут поставлены Украине, чтобы начать новые попытки отвоевать потерянные территории в Приазовье и Крыму.

«Интерес Украины к поставкам американских военно-транспортных самолетов, ударных и многоцелевых вертолетов говорит о возможных ее планах создать в составе ВСУ мобильные силы, чтобы они были способны высаживать десанты в глубине обороны противника. Эта цель для украинской армии не выглядит фантастической. Интерес Киева к истребителям типа F/A-18 Hornet и беспилотникам MQ-9B Sky Guardian, стоящим на вооружении ВМС США, говорит о целях украинского командования на Черном море. Там мишенями для него могут оказаться не только надводные корабли, но и субмарины Черноморского флота», – предупреждает полковник.

Впрочем, он сомневается, что это вооружение быстро появится на Украине.

«Политическая неопределенность в США, проблемы с мобилизацией в Украине, экономические проблемы, усталость ее народа от военных действий и облав – все это снижает вероятность быстрого наращивания оборонных возможностей ВСУ. Но России расслабляться нельзя. Надо принудить Киев к миру на наших условиях, чтобы завершить конфликт», – резюмировал Попов.