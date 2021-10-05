Украина не переживёт зиму без российского газа – депутат Верховной рады

05.10.2021 20:55 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Из-за бездарного руководства русофобского киевского истеблишмента Украина впадает в крайнюю нищету и рискует не пережить грядущую зиму.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Сегодня я просидел в Верховной раде два часа – это убийство демократии. Посмотрите на Украину, демократия уничтожена на корню. Все разговоры о том, что пришли «новые люди» и уничтожили страну. Про газ – ноль: «Мы не будем разговаривать с Россией». Я вчера был в эфире канала, мне говорят: «Вы хотите обратно посадить нас на иглу Путина». Я отвечаю: «Вы придурки, голодные босые, и сидите на этой игле. Ничего не происходит, вы воруете, как воровали». Медведчук, который подписал контракт с Россией на поставку газа по 157 долларов, сидит под арестом», – сказал он.

Кроме того, депутат отметил, что украинскую власть не волнует, сможет ли пережить зиму народ из-за их антироссийской риторики.

«Знаете, сегодня было заявление премьер-министра Украины о том, что мы обойдёмся без российского газа. Я думаю, что это правда, и они сумеют отопить здание Кабинета министров без российского газа, а что будет делать остальной народ, их не интересует. Я люблю свою страну, и мне не нравится то, что тут происходит. Я думаю, что эту зиму они не переживут. Потому что всё больше и больше поднимается потолок того, что происходит», – заключил Рабинович.

Напомним, ранее в Москве сообщили, что первая нитка трубопровода «Северный поток-2» прошла сертификацию и начала заполняться газом.

Кроме того, в Москве отметили, что Европа может в ближайшее время обратиться к России с просьбой построить вторую ветку газопровода «Балканский поток» – сухопутного продолжения «Турецкого потока». Сейчас через «Балканский поток» проходит 15,75 млрд кубометров газа.